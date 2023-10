[MAJ] Vos Game Pass temps d'octobre 2023

Les jeux annoncés pour le mois d'octobre

Après un bon gros mois de septembre piloté par Starfield , ce mois d'octobre du Game Pass s'annonce tout aussi généreux. Jugez plutôt : les "japonneries" Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy et Like A Dragon: Ishin! , le Xcom-like The Lamplighters League , la suite spirituelle des Vermintide Warhammer 40 000: Darktide , le vertigineux Jusant , la suite du meilleur city-builder Cities Skylines 2 , etc... mais surtout, la grosse exclusivité Xbox Forza Motorsport qui voudra démontrer au monde qu'il fait mieux que Gran Turismo 7. Et moi qui essaye de ne pas claquer un bon gros billet dans un volant depuis des années...31/10 :31/10 :26/10 :26/10 :26/10 :- EA Play - Series X/S seulement19/10 :Disponible :Disponible :Disponible :- Series X/S seulementDisponible :- Series X/S seulementDisponible :- Series X/S seulementDisponible :- Series X/S seulementDisponible :31/10 :31/10 :26/10 :26/10 :- EA Play24/10 :19/10 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :31/10 :31/10 :26/10 :26/10 :26/10 :- EA Play19/10 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :24/10 :- EA PlayDisponible :- EA PlayDisponible :Disponible :jusqu'au 20/10 :31/10 :31/10 :31/10 :31/10 :31/10 :31/10 :31/10 :31/10 :31/10 :31/10 :L'ensemble du catalogue est visiblepour les 467 jeux console, 428 jeux PC et 378 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles GamepassEt avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :09/11 :17/11 :