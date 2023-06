[MAJ] Vos Game Pass temps de juin 2023

Les jeux annoncés pour le mois de juin

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles et le SteamDeck)

Liste complète des jeux compatibles tactiles

Les jeux Gamepass mis à jour en juin

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en juin

Les jeux quittant le Game Pass en juin

Sur console Xbox et xCloud

15/06 : Bridge Constructor Portal

15/06 : Chorus

15/06 : Maneater

15/06 : Mortal Shell

15/06 : Serious Sam 4

Sur PC

15/06 : Total War: Three Kingdoms

Et c'est reparti pour un tour de Game Pass avec cette fois-ci peu de grosses têtes d'affiche pour commencer (si ce n'est l'envoutant Dordogne dont vous pouvez trouver sur Factor News l'interview fleuve de son créateur) mais avec pas mal de diversité : des vieilleries ( Stacking ), des retours dans l'abo ( Hypnospace Outlaw ), des japoniaiseries ( Rune Factory 4 ), de l'horreur avec le nouveau Amnesia: The Bunker etc... Ah, et si vous avez loupé l'info pour le mois dernier Supraland: Six Inches Under s'est incrusté il y a quelques jours.Enfin dans les départs, si vous ne l'avez pas fait, jetez-vous sur Chorus avant qu'il ne quitte le GP, ce serait dommage de passer à côté de ce très bon Shoot.29/06 :27/06 :- Series X/S seulement27/06 :22/06 :22/06 :- EA Play - Series X/S seulement13/06 :08/06 :08/06 :06/06 :06/06 :01/06 :01/06 :01/06 :Disponible :- Optimisé Series X/S29/06 :27/06 :27/06 :22/06 :22/06 :- EA Play13/06 :08/06 :06/06 : ​06/06 :01/06 :01/06 :01/06 :Disponible :27/06 :27/06 :22/06 :- EA Play13/06 :08/06 :08/06 :06/06 : ​06/06 :01/06 :01/06 :01/06 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :- EA Play​Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :30/06 :30/06 :30/06 :30/06 :30/06 :30/06 :30/06 :30/06 :30/06 :30/06 :30/06 :30/06 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 461 jeux console, 434 jeux PC et 371 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :03/07 :05/07 :14/07 :