Les jeux annoncés pour le mois de Novembre

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en novembre

12/11 : Battlefield 2042 - Essai anticipé via EA Play

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en novembre

Les jeux quittant le Game Pass en novembre

Sur console Xbox et xCloud

15/11 : River City Girls

15/11 : The Gardens Between

15/11 : Streets of Rogue

15/11 : Star renegades

15/11 : Planet Coaster

15/11 : Final Fantasy VIII Remastered

Sur PC

15/11 : River City Girls

15/11 : The Gardens Between

15/11 : Streets of Rogue

15/11 : Star renegades

15/11 : Final Fantasy VIII Remastered

C'est reparti pour un mois de Novembre très lourd, avec notamment un des prétendants au GOTY (It Takes Two) et probablement le jeu le plus attendu cette année dans le Gamepass (Forza Horizon 5). Côté PC ça se muscle également avec Minecraft Editions Java et Bedrock ainsi que Football Manager 2022. Le reste est à découvrir ci-dessous.

L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 420 jeux console, 373 jeux PC et 312 jeux Cloud

Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :
08/12 : - Optimisé SERIES X/S
14/12 :
28/04 :