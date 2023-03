Mais où est passée la mauvaise compagnie ?

Sorti il y a près de 15 ans, le premier Battlefield Bad Company était une bouffée d'air frais. En plus d'être bourré d'humour, la campagne solo proposait des niveaux ouverts et destructibles grâce au nouveau moteur Frostbite. La partie sonore était aussi incroyable avec des flingues assourdissants. Le solo de Bad Company 2 était moins drôle et plus dirigiste mais son multi était excellent et poussait l'aspect destruction encore plus loin. Il y a eu des vagues rumeurs d'un troisième opus mais rien de concret n'est sorti.Si je vous raconte tout cela, c'est qu'EA s'apprête à sortir une compilation des deux opus remasterisés afin de faire plaisir aux fans. Je plaisante. Le studio va fermer les serveurs le 8 décembre et va retirer de la vente les jeux le 28 avril. Un autre jeu Frosbite, Battlefield 1943, va connaitre le même sort. Au passage, on a appris que Lars Gustavsson n'a pas pris sa retraire. L'ancien directeur créatif des Battlefield a fondé un nouveau studio appelé TTK Games , TTK signifiant probablement "Time To Kill".Quant à Embark Studios, aussi fondé par des anciens de DICE, ils viennent de sortir la béta de The Finals et ça semble fort rigolo . C'est nerveux, on peut tout casser, ça ne se prend pas la tête et il y a une espèce de cannon à colle qui permet de créer des ponts ou des fortifications.