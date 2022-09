Un studio de plus pour Battlefield

On connait le nom du nouveau studio de Marcus Lehto : il ne s'appellera pas DICE Seattle mais Ridgeline Games. C'est donc le quatrième studio dédié à la licence avec DICE, Ripple Effect et Industrial Toys. Selon EA, Ridgeline va bosser sur une "campagne narrative" dans l'univers Battlefield. C'est bien connu : les gens jouent à BF pour le mode solo.EA a fait cette annonce le même jour qu'une autre annonce importante : Lars Gustavsson quitte DICE après plus de 20 ans de métier. C'était le directeur créatif des Battlefield. Il a débuté en tant qu'artiste sur BF1942 avant de passer lead designer sur BF2 puis directeur créatif à partir de BF2142.Pendant ce temps Battlefield 2042 a fait une pointe à 17 000 joueurs simultanés sur Steam lors de la publication de la mise à jour 2.0 correspondant à l'arrivée de la deuxième saison mais ces chiffres sont vite retombés sous la barre de 5 000 et continuent de descendre. Il faut dire que les avis négatifs pleuvent et que le jeu est toujours vendu 60 euros. Il serait peut-être temps de le passer free-to-play. Après tout, il y a déjà un système de battle pass en place.