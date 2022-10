Logitech ne trouve pas le point G

On ne s'attendait à rien après l'annonce de la Logitech G Cloud mais Logitech a réussi l'exploit de faire une console encore moins bien que prévu. Le test de The Phawx démonte la bête point par point et liste tous ses problèmes. On apprend ainsi que l'interface est difficilement contrôlable au pad, que la bête n'est pas assez puissante pour faire tourner tous les jeux PS2 et GC, qu'elle rame sur Fortnite et Diablo Immortal, qu'on ne peut pas remapper les boutons tactiles sur les boutons physiques, que les sticks ont des zones mortes de fou, que la croix est une cauchemar quand on tente de faire des diagonales et que le raffraichissement de l'écran ne maintient pas le 60Hz pour une raison inconnue. Bref, le seul truc qu'elle fait de bien c'est les jeux en streaming et on voit mal qui payerait $350 pour cela.