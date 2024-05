Life by You arrivera peut-être le 4 juin

La dernière fois que l’on avait parlé de Life by You , c’était en mars 2023 et il était prévu que le jeu arrive en septembre cette année-là. On va donc prendre nos précautions d'usage et dire que normalement, le titre devrait sortir ce 4 juin 2024 en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store. On vous rappelle qu’il s’agit d’une sorte de Sims en monde ouvert où vous pourrez prendre le contrôle de vos personnages à la troisième personne, tout en gardant la part de construction d’une simulation de vie. On verra bientôt si Life by You tiendra ses promesses.