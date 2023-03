Life by You se montre

Lors de son Paradox Direct il y a deux semaines , l'éditeur suédois dévoilait, ou plutôt teasait, Life by You , son concurrent aux Sims d' Electronic Arts . Comme prévu, le jeu a eu droit à une première vidéo qui nous montre ce qu'on peut espérer de ce Sims-like++ : un monde ouvert, une customisation poussée des personnages et de leurs maisons, de vrais boulots, de vraies conversations, des outils de modding... On notera aussi la mise en avant de contenus politiques, avec des meufs qui se galochent et des mecs qui se demandent en mariage donc amis vrais gamers fragiles, passez peut-être votre chemin si vous ne voulez pas risquer de faire une rupture d'anévrisme.Techniquement, ça ne ressemble pour l'instant pas à grand chose, mais ce n'est pas encore trop inquiétant : le jeu n'arrivera que le 12 septembre, en accès anticipé dans un premier temps. Ca ne sera pas une surprise pour les joueurs des Sims mais si ce Life by You vous fait de l'oeil, commencez à mettre de l'argent de côté, car il parait évident que ça va très vite devenir une usine à micro-transactions qui va permettre à Paradox de se gaver.