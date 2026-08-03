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Les Xbox Cerises augmentent encore de prix

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Il y a quelques mois, Microsoft annonçait une hausse des prix des Xbox Cerises aux US. Cette dernière est officielle aux US mais aussi en Europe. Voici les nouveaux prix sur le site Xbox :
  • Xbox Series S 512 Go : 349,99€ -> 499,99€. Prix de lancement : 299,99 €
  • Xbox Series S 1 To : 399,99€ -> 599,99€. Prix de lancement : 349,99 €
  • Xbox Series X sans lecteur Blu Ray 1 To : 549,99€ ->749.99€. Prix de lancement : 549,99 €
  • Xbox Series X 1 To : 599,99€ -> 799,99€. Prix de lancement : 499,99 €
  • Xbox Series X 2 To : abandonnée
Voilà qui ne va pas arranger les choses. Durant l'année fiscale 2025-2026, la division Xbox de Microsoft a vu son chiffre d'affaire baisser de 1,7 milliards de dollars (soit 7%) par rapport à l'année d'avant. Les ventes de matos ont baissé de 29%. Pourtant chez les revendeurs comme la Fnac, les Xbox sont constamment en rupture de stock donc on se dit que Microsoft ne doit pas produire des masses de consoles.
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