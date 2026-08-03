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Les Xbox Cerises augmentent encore de prix
par CBL, email @CBL_Factor
Il y a quelques mois, Microsoft annonçait une hausse des prix des Xbox Cerises aux US. Cette dernière est officielle aux US mais aussi en Europe. Voici les nouveaux prix sur le site Xbox :
- Xbox Series S 512 Go : 349,99€ -> 499,99€. Prix de lancement : 299,99 €
- Xbox Series S 1 To : 399,99€ -> 599,99€. Prix de lancement : 349,99 €
- Xbox Series X sans lecteur Blu Ray 1 To : 549,99€ ->749.99€. Prix de lancement : 549,99 €
- Xbox Series X 1 To : 599,99€ -> 799,99€. Prix de lancement : 499,99 €
- Xbox Series X 2 To : abandonnée