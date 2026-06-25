ACTU
Apple et Microsoft augmentent leurs prix
par CBL, email @CBL_Factor
Apple vient de suivre la marche et d'augmenter les prix de ses Macs et ses iPads. Voici les nouveaux prix pour les versions de base:
Mais rassurez-vous, Microsoft a une solution : achetez à credit ou prenez des modèles d'occasion/reconditionnés. Microsoft explique c'est à cause de la hausse des prix des composants sans préciser pourquoi les composants en question ont augmenté. Apple explique qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour trouver une solution. Bien évidemment c'est à cause de l'IA et c'est sacrément hypocrite de voir ces constructeurs larmoyer alors qu'ils ont collé de l'IA dans tous leurs produits et contribué au problème.
- MacBook Neo (A18 Pro, 8 Go, 256 Go) : 799 euros
- MacBook Air (M5, 13", 16 Go, 512 Go) : 1399 euros
- MacBook Pro (M5, 14", 16 Go, 1 To) : 2199 euros
- iMac (M4, 16 Go, 256 Go) : 1799 euros
- Mac Mini (M4, 16 Go, 256 Go) : 949 euros
- Mac Studio (Ma Max, 36 Go, 512 Go) : 2999 euros
- iPad Air (M4, 11", 128 Go) : 819 euros
- iPad Pro (M5, 11", 256 Go) : 1319 euros
Mais rassurez-vous, Microsoft a une solution : achetez à credit ou prenez des modèles d'occasion/reconditionnés. Microsoft explique c'est à cause de la hausse des prix des composants sans préciser pourquoi les composants en question ont augmenté. Apple explique qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour trouver une solution. Bien évidemment c'est à cause de l'IA et c'est sacrément hypocrite de voir ces constructeurs larmoyer alors qu'ils ont collé de l'IA dans tous leurs produits et contribué au problème.