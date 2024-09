Les week-ends à la mod

Le remake de Silent Hill 2 sort dans un mois à 70 boules, somme que tout le monde n'a pas. Heureusement les moddeurs ont encore frappé et ont sorti l'Enhanced Edition pour la version PC. Au programme : un meilleur éclairage, des textures refaites, des cinématiques upscalées... et la possibilité de sauver où vous voulez.Elle est pas belle la vie ? Il ne vous reste plus qu'à mettre la main sur le jeu original mais on vous fait confiance pour savoir où télécharger des jeux ABANDONNES par leur éditeur. A noter que si Silent Hill 3 et Silent Hill 4 sont plus votre trip, il existe un mod permettant de jouer en vue à la troisième personne et en vue à la première personne. Il se télécharge ici pour SH3 et là pour SH4 On peut reprocher beaucoup de choses à Bethesda mais c'est l'un des rares gros éditeurs à ne pas sortir de remake ou de reboot. Du coup les fans en manque doivent faire le boulot eux-même. C'est ainsi qu'est né le projet Skyblivion en 2012. A l'origine, l'idée était d'importer automatiquement les assets d'Oblivion dans le moteur de Skyrim. Après plusieurs tentatives infructueuses, les créateurs du mod ont fini par décider de recréer Oblivion de A à Z avec le moteur de Skyrim. C'était en 2016. Huit ans plus tard, l'équipe compte plus de 80 personnes (et recrute toujours ) et Skyblivion a une date de sortie : 2025. Voici le tout en action. Et si vous vous dites "ils n'ont pas changé grand chose", vous avez probablement oublié à quoi ressemble la version de 2006