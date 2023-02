Il y a un peu plus d'un an , je vous parlais de la Enhanced Edition de Silent Hill 2 , énorme compilation de mods qui prenait la version PC du chef-d'oeuvre de Konami , notoirement dégueulasse, pour en faire quelque chose d'enfin utilisable dans des conditions décentes. L'équipe vient de sortir une nouvelle version de son mod, et celle-ci rajoute une feature attendue de très longue date : un vrai support du 60 FPS. Le jeu ne tourne en effet qu'à 30 FPS nativement et, s'il était possible de bidouiller un peu pour faire tourner le jeu à 60, ça avait tendance à casser pas mal de trucs qui étaient alignés sur le framerate. L'équipe s'est donc retroussé les manches, et nous propose enfin un support du 60 FPS qui ne fait plus partir en vrille la physique ou les sons. Bien sûr, en bons PCistes embourgeoisés et jamais satisfaits que nous sommes, on aurait préféré un support des framerates arbitraires pour pouvoir jouer au jeu à 400 FPS si ça nous chante, mais c'est déjà une amélioration plus que bienvenue.En plus de ça, cette nouvelle version de la Enhanced Edition apporte une gestion enfin correcte du jeu au clavier-souris (même si en toute franchise on n'est pas persuadés qu'il s'y prête tout à fait), des packs de langues, un shader CRT, et moult autres petites corrections qui font définitivement de cette version la meilleure manière de jouer au jeu. Pour la récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site du mod et télécharger le fichier d'installation, qui s'occupera de tout.