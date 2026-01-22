ACTU
Les vendredis à la mod : édition un jour peut-être
par CBL, email @CBL_Factor
Les choses n'ont pas traîné : quelques jours après la fermeture des serveurs d'Anthem, une vidéo a fait son apparition montrant deux joueurs jouant au jeu sur un serveur privé fait maison. Son auteur, And799, précise qu'il ne s'agit que d'un proto et ne donne pas beaucoup de détails donc il est encore un peu tôt pour sortir le champagne. Pendant ce temps, Speclizer bosse sur un mod multi pour The Last Of Us Part II. On n'a qu'une courte vidéo à se mettre sous la dent mais à terme il permettra de faire du PvP un peu comme le mode multi du premier The Last Of Us que tout le monde semble avoir oublé.
Par contre le mod Witcher Online est bien réel et vient de sortir pour The Witcher 3. Cependant il ne permet pas encore de faire grand chose. Il consiste principalement à se promener avec les autres joueurs. On peut modifier son apparence avec le mod Custom Player Characters et se la couler douce au bistrot avec le mode Chill Out mais c'est à peu près tout.
Jet Set Radio Future n'a jamais été porté sur PC et c'est bien dommage. Il tourne plutôt bien sur émulateur mais c'est loin d'être parfait. Du coup, un moddeur du jeu appelé KeybadeBlox s'est lancé dans un projet fou : décompiler le jeu. Ca va prendre du temps mais une fois fini, ça permettra de créer des portages et d'ajouter tout plein de choses au jeu.
Bloodbone n'a aussi jamais été porté sur PC mais la solution s'appelle shadPS4. Cet émulateur PS4 continue de faire des progrès et le jeu est jouable sans trop de problèmes en 4K@60 FPS avec une RTX 4080. Il tourne même sur une ROG Xbox Ally X en 720p entre 50 et 60 FPS. On rappelle qu'il y a en plus tout plein de mods pour le jeu y compris l'excellent Shadows Of The Hunt qui est un quasi-remaster du jeu.
Luke Ross est un des moddeurs VR les plus prolifiques. Sa plateforme de mods REAL supporte une quarantaine de jeux dont Grand Theft Auto V, The Last of Us Part I, Watch Dogs 1&2, Marvel's Spider-Man Remastered, Elden Ring, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Rebirth, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws... et vient juste d'ajouter Baldur's Gate 3. Le seul problème est que tout cela est payant : pour utiliser ses mods, il faut payer $10/mois sur son Patreon. Selon The Verge, c'est plutôt lucratif vu qu'il se ferait dans les 20 000 dollars/mois.
Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Selon CD Projekt, le côté payant rend le mod VR pour Cyberpunk 2077 contraire aux conditions d'utilisation et a envoyé un DMCA à Patreon qui s'est exécuté. CD Projekt a expliqué auparavant à Luke Ross qu'il devait rendre son mod gratuit (avec donations optionnelles). Luke Ross est furieux car il estime que son mod n'est pas soumis aux conditions d'utilisation vu qu'il n'utilise ni code ni asset du jeu. Il ne sait pas trop quoi faire. Il va peut-être le rendre gratuit mais ça signifierait devoir créer une version spéciale de sa plateforme qui ne supporte que Cyberpunk 2077.
Par contre le mod Witcher Online est bien réel et vient de sortir pour The Witcher 3. Cependant il ne permet pas encore de faire grand chose. Il consiste principalement à se promener avec les autres joueurs. On peut modifier son apparence avec le mod Custom Player Characters et se la couler douce au bistrot avec le mode Chill Out mais c'est à peu près tout.
Jet Set Radio Future n'a jamais été porté sur PC et c'est bien dommage. Il tourne plutôt bien sur émulateur mais c'est loin d'être parfait. Du coup, un moddeur du jeu appelé KeybadeBlox s'est lancé dans un projet fou : décompiler le jeu. Ca va prendre du temps mais une fois fini, ça permettra de créer des portages et d'ajouter tout plein de choses au jeu.
Bloodbone n'a aussi jamais été porté sur PC mais la solution s'appelle shadPS4. Cet émulateur PS4 continue de faire des progrès et le jeu est jouable sans trop de problèmes en 4K@60 FPS avec une RTX 4080. Il tourne même sur une ROG Xbox Ally X en 720p entre 50 et 60 FPS. On rappelle qu'il y a en plus tout plein de mods pour le jeu y compris l'excellent Shadows Of The Hunt qui est un quasi-remaster du jeu.
Luke Ross est un des moddeurs VR les plus prolifiques. Sa plateforme de mods REAL supporte une quarantaine de jeux dont Grand Theft Auto V, The Last of Us Part I, Watch Dogs 1&2, Marvel's Spider-Man Remastered, Elden Ring, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Rebirth, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws... et vient juste d'ajouter Baldur's Gate 3. Le seul problème est que tout cela est payant : pour utiliser ses mods, il faut payer $10/mois sur son Patreon. Selon The Verge, c'est plutôt lucratif vu qu'il se ferait dans les 20 000 dollars/mois.
Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Selon CD Projekt, le côté payant rend le mod VR pour Cyberpunk 2077 contraire aux conditions d'utilisation et a envoyé un DMCA à Patreon qui s'est exécuté. CD Projekt a expliqué auparavant à Luke Ross qu'il devait rendre son mod gratuit (avec donations optionnelles). Luke Ross est furieux car il estime que son mod n'est pas soumis aux conditions d'utilisation vu qu'il n'utilise ni code ni asset du jeu. Il ne sait pas trop quoi faire. Il va peut-être le rendre gratuit mais ça signifierait devoir créer une version spéciale de sa plateforme qui ne supporte que Cyberpunk 2077.