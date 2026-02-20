ACTU
Les vendredis à la mod : édition spéciale UT
par CBL, email @CBL_Factor
Unreal Tournament 2003 n'avait pas laissé un souvenir impérissable vu la pauvreté de son contenu par rapport à UT 99, mais un an et demi plus tard, Epic Games et Digital Extreme corrigeaient le tir avec Unreal Tournament 2004. Le jeu comprenait une centaine de cartes dont la moitié était nouvelle. Le mode Assault avait été zappé dans l'édition 2003 mais il était revenu en force dans la version 2004 en proposant des cartes délirantes dont certaines proposaient des batailles dans l'espace.
UT 2004 introduisait aussi l'excellent mode Onslaught développé par un studio appelé Psyonix désormais célèbre pour Rocket League. Enfin, cette édition comportait des remakes et des portages de cartes mythiques comme Facing Worlds et Morpheus. Le but de cette news n'est pas de vous filer un coup de vieux mais de parler de la renaissance du jeu. La même équipe qui a ressucité UT 99 vient de faire la même chose pour UT 2004, là encore avec l'aval d'Epic Games !
Tout commence avec un installateur qui se télécharge ici pour la version Windows et là pour les versions Linux et macOS. Le programme va automatiquement télécharger et installer le jeu. Une fois que c'est fait, rendez-vous ici pour récupérer un patch créé par OldUnreal qui ajoute le support des OS modernes, des écrans larges et même des processeurs ARM. Le jeu tourne même sur un Raspberry Pi 4 ! Et le tout est entièrement gratuit.
