Epic Games pratique la poly-Liandri

Le thé à la menthe est une boisson courante en Afrique du Nord. Il se boit chaud et très sucré mais n'est jamais accompagné de biscuits Oréo sous peine de gâcher le goût. C'est bien connu : Oréo Tourne La Menthe.Tout ça pour dire qu'Epic Games vient d'autoriser Archive.org à héberger et distribuer gratuitement Unreal et Unreal Tournament. Vous pouvez les choper directement sur le site mais vous conseille plutôt d'utiliser les installeurs créés par OldUnreal UT ) qui va automatiquement télécharger les isos, installer et patcher les jeux bien comme il faut. Il n'y a plus qu'à espérer qu'Epic en fasse de même pour UT 2004. Au passage UT fête ses 25 ans le 22 novembre.