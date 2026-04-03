ACTU
Les vendredis à la mod : édition spéciale Skyblivion
par Buck Rogers, email
Alors que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered était arrivé sans crier gare en avril 2025, sa réception s’était finalement révélée plutôt tiède, laissant entrevoir que le mod Skyblivion restait toujours dans la course. On rappelle qu’il s’agit d’un projet ambitieux de fans visant à recréer entièrement The Elder Scrolls IV: Oblivion dans le moteur de The Elder Scrolls V: Skyrim. Développé par une équipe de bénévoles regroupés sous le nom de TESRenewal, ce mod s’est transformé au fil des années en un chantier colossal, à mi-chemin entre le modding et la refonte totale.
Depuis son annonce en 2012, le projet a connu des hauts et des bas. Toutefois, ces derniers mois, l’équipe a multiplié les signaux encourageants. Un récent appel à renforts visant à attirer des membres expérimentés a été formulé pour pouvoir finaliser le projet et maintenir une bonne dynamique de développement. L’objectif n’est plus seulement d’avancer, mais de tenir le cap jusqu’à la sortie. Le projet a présenté une version plus aboutie de son univers en 2026, avec des démonstrations qui confirment que l’ambition initiale reste intacte. L’équipe a même proposé une version interactive de sa carte, permettant d’explorer le monde en cours de construction.
Skyblivion pourrait devenir le symbole d’une communauté capable de recréer un jeu AAA sans les moyens d’un grand studio. C’est clairement une démonstration de passion et de persévérance. Initialement attendu pour 2025, puis repoussé à 2026, le développement de Skyblivion est aujourd’hui toujours en phase de production et devrait progressivement se rapprocher de sa finalisation.
Depuis son annonce en 2012, le projet a connu des hauts et des bas. Toutefois, ces derniers mois, l’équipe a multiplié les signaux encourageants. Un récent appel à renforts visant à attirer des membres expérimentés a été formulé pour pouvoir finaliser le projet et maintenir une bonne dynamique de développement. L’objectif n’est plus seulement d’avancer, mais de tenir le cap jusqu’à la sortie. Le projet a présenté une version plus aboutie de son univers en 2026, avec des démonstrations qui confirment que l’ambition initiale reste intacte. L’équipe a même proposé une version interactive de sa carte, permettant d’explorer le monde en cours de construction.
Skyblivion pourrait devenir le symbole d’une communauté capable de recréer un jeu AAA sans les moyens d’un grand studio. C’est clairement une démonstration de passion et de persévérance. Initialement attendu pour 2025, puis repoussé à 2026, le développement de Skyblivion est aujourd’hui toujours en phase de production et devrait progressivement se rapprocher de sa finalisation.