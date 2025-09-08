Logo Factornews texte
Oblivion : le vote de non-confiance

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
D'habitude les jeux Bethesda sortent tout pétés et se bonifient avec le temps. Pour The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, le jeu semble suivre le chemin inverse. Il est sorti relativement propre mais les mises à jour récentes ont fait chuter les performances, ont rallongé les temps de chargement et ont ajouté des crashes à foison. Les avis Steam récents sont désormais "mitigés". On note qu'en juillet Virtuos a licencié près de 300 personnes dont une partie de l'équipe française qui a développé le remaster... Le jeu n'a pas reçu la moindre mise à jour depuis deux mois.
