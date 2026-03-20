ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Les projets de décompilation des jeux console se poursuivent et aujourd'hui on apprend l'existence d'une version décompilée d'Animal Crossing, l'original sur Gamecube. Il n'a pas fallu longtemps pour que des développeurs s'en servent pour créer un portage PC. Forcément il vous faut le jeu original en version US et après à vous les joies d'une version native du jeu. Ca tourne à merveille sur Deck et vous pouvez même coller le pack de textures HD conçu à l'origine pour Dolphin, l'émulateur Gamecube.
Au plus bas niveau, un processeur est défini par trois choses principales : des instructions, des registres mémoire et une horloge. Les instructions manipulent les données (charger en mémoire, additionner, soustraire...) qui sont stockées dans les registres (ou dans des zones mémoires référencées par ces registres) et le tout est cadencé par l'horloge, chaque instruction prenant un ou plusieurs cycles d'horloge. Si vous lisez un programme en assembleur, vous verrez une série de mots à trois ou quatre lettres (les instructions) suivi d'une série de mots à deux lettres (les registres) suivi parfois de nombres (les données). Un 8086 dispose donc de 14 registres et d'une centaine d'instructions. A noter qu'assembleur et langage machine sont intimement liés mais ce n'est pas la même chose. Pour simplifier, l'assembleur est une version "lisible" du langage machine.
Pour créer un émulateur d'un processeur donné, il faut donc simuler le fonctionnement de ces registres et de ces instructions dans un langage compris par la machine hôte. Les gens normaux choisissent d'écrire leurs émulateurs dans un langage compilé comme le C ou le C++ pour des raisons de performance mais en théorie on peut écrire un émulateur dans n'importe quel langage. Lyra Rebane est une experte en CSS au point de trouver des failles de sécurité dans le langage. Mais son projet le plus dingue a été de créer un émulateur 8086 en CSS et qui tourne donc sur votre navigateur. Vous avez bien lu. Pas en JavaScript. Pas en WebAssembly. En CSS. Vous pouvez le voir ici en action exécuter un petit programme écrit en C. Encore une fois le code de l'émulateur n'est pas écrit en C mais en CSS. Le code se trouve dans la page HTML. Les instructions par exemple se trouvent à partir de la ligne 8927.
Alors non, ce n'est pas utile, ce n'est pas performant, ce n'est même pas élégant à lire mais c'est totalement dingue pour un langage pensé à la base pour donner un peu de couleurs à nos pages web. A noter que c'est possible grâce à la nouvelle fonctionnalité de CSS appelée @function qui permet de programmer directement en CSS. Dans le même genre, on vous recommande aussi Minecraft en CSS.
Au plus bas niveau, un processeur est défini par trois choses principales : des instructions, des registres mémoire et une horloge. Les instructions manipulent les données (charger en mémoire, additionner, soustraire...) qui sont stockées dans les registres (ou dans des zones mémoires référencées par ces registres) et le tout est cadencé par l'horloge, chaque instruction prenant un ou plusieurs cycles d'horloge. Si vous lisez un programme en assembleur, vous verrez une série de mots à trois ou quatre lettres (les instructions) suivi d'une série de mots à deux lettres (les registres) suivi parfois de nombres (les données). Un 8086 dispose donc de 14 registres et d'une centaine d'instructions. A noter qu'assembleur et langage machine sont intimement liés mais ce n'est pas la même chose. Pour simplifier, l'assembleur est une version "lisible" du langage machine.
Pour créer un émulateur d'un processeur donné, il faut donc simuler le fonctionnement de ces registres et de ces instructions dans un langage compris par la machine hôte. Les gens normaux choisissent d'écrire leurs émulateurs dans un langage compilé comme le C ou le C++ pour des raisons de performance mais en théorie on peut écrire un émulateur dans n'importe quel langage. Lyra Rebane est une experte en CSS au point de trouver des failles de sécurité dans le langage. Mais son projet le plus dingue a été de créer un émulateur 8086 en CSS et qui tourne donc sur votre navigateur. Vous avez bien lu. Pas en JavaScript. Pas en WebAssembly. En CSS. Vous pouvez le voir ici en action exécuter un petit programme écrit en C. Encore une fois le code de l'émulateur n'est pas écrit en C mais en CSS. Le code se trouve dans la page HTML. Les instructions par exemple se trouvent à partir de la ligne 8927.
Alors non, ce n'est pas utile, ce n'est pas performant, ce n'est même pas élégant à lire mais c'est totalement dingue pour un langage pensé à la base pour donner un peu de couleurs à nos pages web. A noter que c'est possible grâce à la nouvelle fonctionnalité de CSS appelée @function qui permet de programmer directement en CSS. Dans le même genre, on vous recommande aussi Minecraft en CSS.