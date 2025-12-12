ACTU
Les vendredis à la mod
par CBL, email @CBL_Factor
Les projets promettant de sortir une version "classique" de Team Fortress 2 sont nombreux. On peut citer par exemple Team Fortress 2: Gold Rush sorti sur Steam il y a quelques semaines ou Team Fortress 2 Legacy qui est en développement, le tout étant facilité par l'ouverture totale du jeu par Valve. Mais le projet le plus ancien est probablement Team Fortress 2 Classic vu qu'il date de fin 2014.
Après de nombreux rebondissements, le mod arrivera sur Steam le 30 janvier avec un changement : le nom. Valve trouvait que ça ressemblait trop à Team Fortress Classic, le mod de Valve pour Half-Life devenu un jeu à part qui est toujours vendu sur Steam. Team Fortress 2 Classic s'appellera donc Team Fortress 2 Classified.
Colossal Order et Paradox Interactive ont divorcé : Paradox a conservé la garde de Cities Skylines 2 et Colossal doit payer la pension alimentaire pendant quelques mois. Cela prendra forme de quelques patchs introduisant une fonctionnalité promise par Colossal depuis un bail : la possibilité de créer et d'importer ses propres assets dans l'éditeur jeu. Le tout vient d'arriver via une nouvelle béta de l'éditeur disponible dans le patch 1.5.2f1. Colossal a créé un petit guide et une nouvelle section dans le wiki pour accompagner le tout.
Vous avez aimé Hades premier du nom ? Vous avez retourné Hades II ? Vous en voulez encore ? On a ce qu'il vous faut. Un fou furieux a créé un mod pour Hades II permettant de refaire le premier Hades (histoire et niveaux) mais en incarnant Melinoë, pouvoirs et armes compris. Le résultat est assez dingue. Le tout nécessite de posséder les deux jeux sur la même plateforme et lisez bien les instructions avant de vous lancer dans l'aventure.
