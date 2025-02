Les vendredis à la mod

Pendant que le reste de l'industrie essaye de mettre des verroux un peu partout et envoie les avocats si du contenu amateur a 1% de chance de diminuer leurs profits, Valve continue d'ouvrir sa boutique et d'aider sa communauté. La grosse nouvelle de la semaine est l'arrivée du code source de TF 2 dans le Source SDK . Ca comprend le code du client et du serveur. En clair, n'importe qui peut maintenant faire des mods et des jeux se fondant sur TF2 et même les publier sur Steam à condition que le tout soit gratuit.Pendant très longtemps, Apple a utilisé une connectique propriétaire pour ses iMachins, d'abord le port "Dock" puis le port "Lighting". Cela leur a permis de vendre tout plein d'adaptateurs. En 2013 , Panic Bloc s'est rendu compte que l'adaptateur Lighting vers HDMI faisait du traitement du signal. En l'ouvrant, il s'est rendu compte que le bousin embarquait un SoC et 256 Mo de RAM. Apparemment, quand on le branche à un iMachin, Apple charge le firmware à la volée sur l'adaptateur ce qui explique que ça prend quelques secondes pour avoir un signal. Si vous suivez cette rubrique depuis un bail, vous savez déjà la conclusion. Quand un appareil à un CPU, de la RAM et une sortie vidéo, il y a de quoi faire tourner Doom ! Et c'est exactement ce qu'a fait John "NyanSatan" en utilisant une faille appelée checkm8 . Et oui il y a bien un Mac dans la vidéo qui suit mais il ne sert qu'à alimenter l'adaptateur et charger le logiciel.