Les vendredis à la mod

Les portages PC de jeux N64 continuent d'arriver et cette fois c'est au tour de Star Fox 64. Le résultat s'appelle Starship et il a été créé par Harbour Masters, l’équipe qui est derrière les portages d'Ocarina Of Time et Majora's Mask. Bien entendu, il vous faut la ROM du jeu original. Le portage supporte correctement les formats d'image modernes comme le 16:9, le 21:9 et le 32:9 et tourne à 60 FPS sur n'importe quelle bécane y compris le Steam Deck.Le saviez-vous ? GTA 3 était prévu au départ pour la Dreamcast mais cette version a été annulée au profit de la version PS2. Mais il est désormais possible de savoir ce que ça aurait pu donner grâce à un portage non-officiel du jeu sur DC développé en utilisant la version open source du jeu que Rockstar a tenté de faire disparaitre. Il s'agit d'une première alpha donc le framerate est un peu aux fraises mais le résultat est super impressionnant : l’intégralité du jeu est jouable sur une Dreamcast de base et la seule concession faite a été la résolution des textures afin de tenir dans les 16 Mo de RAM de la console.Restons dans l'univers GTA avec un mod assez dingue pour GTA V vu qu'il permet de visiter la carte de GTA IV alias Liberty City. Mais le Liberty City Preservation Project ne s’arrête pas là : il comprend aussi les piétons, les véhicules, le traffic, les sons, la carte, les boutiques et même le métro. Tant qu'a faire, les textures ont été refaites histoire de moderniser le tout. Le mod se télécharge via un serveur Discord et peut se visiter aussi bien en solo qu'en multi via FiveM.