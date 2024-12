Les Steam Machines sont de retour ?

Les Steam Machines premières du nom n'ont pas exactement été un succès. La raison principale est qu'à l'époque, SteamOS n'était pas prêt. Du coup les bécanes en question sont rapidement devenues des PCs Windows avec un logo Steam dessus. Accessoirement le Steam Controller premier du nom souffrait de nombreux problèmes : l'absence de croix directionnelle et de deuxième stick rendaient compliqué son adoption.Presque dix ans plus tard, SteamOS a atteint sa maturité et permet de jouer sans soucis à une grande partie des jeux Windows via sa couche logicielle Proton. SteamOS est pour l'instant réservé de manière officielle au Steam Deck mais Valve a toujours voulu l'ouvrir aux autres bécanes. Un signe de cette ouverture prochaine est l'ajout de la mention "Powered By SteamOS" dans les consignes d'identité visuelle de Steam. Et cette ouverture ne serait pas uniquement limitée aux bécanes portables. Le retour du Steam Controller laisse à penser que des bécanes fixes sont aussi concernées. L'ajout du support de technos Nvidia dans Proton est aussi un signe, vu que les machines de Valve actuelles sont à base d'AMD.