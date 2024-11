Le retour du Steam Controller ?

un nouveau Steam Controller ayant pour nom de code Ibex

des nouvelles manettes VR ayant pour nom de code Roy (en référence à Blade Runner). Elle seraient utilisées par le futur casque VR tout en un de Valve ayant pour nom de code Deckard (toujours en référence à Blade Runner)

La semaine dernière, Brad Lynch annonçait sur Shitter que Valve bossait sur des nouvelles manettes:Cette semaine, il a trouvé des preuves de ses dires en fouillant dans les fichiers de SteamVR. Comme pour les autres manettes, Valve a modélisé les manettes en question en 3D afin que l'utilisateur les "voit" en mettant le casque. Brad a trouvé les modèles 3D et on a donc des rendus montrant que les manettes en question.Pour Roy, ça ressemble pas mal aux manettes Quest avec plus de boutons et une croix directionnelle. Pour Ibex, Valve a réutilisé la configuration du Steam Deck à savoir deux sticks analogiques et deux trackpads. Comme d'hab', prenez le tout avec des pincettes. Après tout, il n'est pas exclu que Gabe Newell abandonne le tout au profit des implants neuraux sur lesquels son autre boîte bosse