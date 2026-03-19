ACTU
Les sorties Steam du moment
par CBL, email @CBL_Factor
L'actu JV est tellement bizarre ces derniers temps qu'on en oublierait presque de parler du plus important : les jeux en eux-mêmes. Voici donc un petit tour d'horizon des jeux indies sorti sur Steam ces deux dernières semaines à commencer par Esoteric Ebb, développé par Christoffer Bodegård et publié par Raw Fury. Imaginez si Disco Elysium et D&D faisaient un bébé.
Concrètement il s'agit d'un JDR vidéoludique qui tente de simuler l'expérience d'un JDR papier en vous mettant dans la peau d'un clerc assisté par une gobelin. Ils tentent de déjouer un complot dans un monde qui mélange science et magie. C'est très bavard, c'est bourré d'humour, il y a plein de lancers de dés et comme dans Disco, vous avez des voix dans la tête. Ca coûte 25 euros, ça tourne sur Steam Deck et ça se finit en une trentaine d'heures.
On a rarement fait plus clair comme nom de jeu que Heroes of Science and Fiction. C'est Heroes Of Might & Magic à la sauce SF. Auparavant le jeu s'appelait Silence of the Siren mais les développeurs d'Oxymoron Games se sont dits que ce n'était pas top niveau marketing. Bref si vous connaissez HoMM vous serez en terrain connu : cinq camps différents, des
villes bases à améliorer, une carte pleine de ressources et de secrets à explorer, des unités à créer, des batailles au tour par tour... On a l'impression de regarder une total conversion d'Heroes III mais une qui semble vraiment bien fichue. En plus c'est vendu moins de 15 euros avant la fin de mois.
Le nom Skunkape Games ne vous peut-être rien mais il s'agit d'anciens de Telltale Games qui ont obtenu les droits des jeux Sam & Max afin de développer des remasters des trois saisons : Save The World, Beyond Time And Space et The Devil's Playhouse. Elles sont vendues par cher et vous pouvez même prendre les trois pour une trentaine d'euros. Le format épisodique n'a pas forcément bien vieilli mais ça reste des bons jeux d'aventure. Leur nouveau remaster est celui de Poker Night at The Inventory, un jeu de poker dans lequel on joue contre Max, Strong Bad de Homestar Runner, Tycho de Penny Arcade et le Heavy de TF2.
Je recommande chaudement le nouveau Pixar appelé Hoppers aux US et ... Jumpers en France. Les québecquois l'ont appelé Sauteurs et je doute qu'on y gagne au change. Bref je vous en parle car il met en scène des castors ce qui tombe à pic vu que Timberborn vient de sortir d'accès anticipé. Il est question de construire des villes, de faire pousser de la bouffe et de créer des chaînes de production en utilisant beaucoup de bois le tout dans un monde où les humains ont disparu et où les castors ont pris leur place. C'est le premier jeu de Mechanistry et vous avez encore une semaine pour le prendre à moins de 30 euros.
Concrètement il s'agit d'un JDR vidéoludique qui tente de simuler l'expérience d'un JDR papier en vous mettant dans la peau d'un clerc assisté par une gobelin. Ils tentent de déjouer un complot dans un monde qui mélange science et magie. C'est très bavard, c'est bourré d'humour, il y a plein de lancers de dés et comme dans Disco, vous avez des voix dans la tête. Ca coûte 25 euros, ça tourne sur Steam Deck et ça se finit en une trentaine d'heures.
On a rarement fait plus clair comme nom de jeu que Heroes of Science and Fiction. C'est Heroes Of Might & Magic à la sauce SF. Auparavant le jeu s'appelait Silence of the Siren mais les développeurs d'Oxymoron Games se sont dits que ce n'était pas top niveau marketing. Bref si vous connaissez HoMM vous serez en terrain connu : cinq camps différents, des
Le nom Skunkape Games ne vous peut-être rien mais il s'agit d'anciens de Telltale Games qui ont obtenu les droits des jeux Sam & Max afin de développer des remasters des trois saisons : Save The World, Beyond Time And Space et The Devil's Playhouse. Elles sont vendues par cher et vous pouvez même prendre les trois pour une trentaine d'euros. Le format épisodique n'a pas forcément bien vieilli mais ça reste des bons jeux d'aventure. Leur nouveau remaster est celui de Poker Night at The Inventory, un jeu de poker dans lequel on joue contre Max, Strong Bad de Homestar Runner, Tycho de Penny Arcade et le Heavy de TF2.
Je recommande chaudement le nouveau Pixar appelé Hoppers aux US et ... Jumpers en France. Les québecquois l'ont appelé Sauteurs et je doute qu'on y gagne au change. Bref je vous en parle car il met en scène des castors ce qui tombe à pic vu que Timberborn vient de sortir d'accès anticipé. Il est question de construire des villes, de faire pousser de la bouffe et de créer des chaînes de production en utilisant beaucoup de bois le tout dans un monde où les humains ont disparu et où les castors ont pris leur place. C'est le premier jeu de Mechanistry et vous avez encore une semaine pour le prendre à moins de 30 euros.