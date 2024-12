Les rumeurs Switch 2 du moment - suite

L'annonce de la Switch 2 arrive à grands pas mais au train où vont les choses, il ne va pas rester grand chose à dévoiler vu l'avalanche de rumeurs . Le fabricant d'accessores Dbrand a carrément annoncé une coque pour la console et a confirmé la taille de la Switch 2 ainsi que la position des boutons et certains détails : les aimants pour les Joy-Cons (avec un bouton pour les éjecter), l'écran de 8 pouces et un deuxième port USB-C en haut de la console. Sur Reddit , un membre prétend avoir pris en mains la console et annonce que les sticks des Joy-Cons seront à effet Hall et que la console s'appellera Switch 2 tout simplement. On aimait bien "Super Switch" mais après le désastre Wii U on imagine que Nintendo veut faire clairement comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle console (le logo de la vignette de la news n'a rien d'officiel - c'est un montage).