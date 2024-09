Les rumeurs Switch 2 du moment

Après l'annonce de la PS5 Pro, on s'attend à ce que Nintendo annonce sa future console. Selon les rumeurs récentes , l'annonce se ferait le mois prochain soit 8 ans après celle de la Switch première du nom. Au niveau des prix, il est question de deux modèles : un sans port cartouche vendu $399 et un avec vendu $449. Des photos de prototypes seraient aussi tombés dans la nature et confirmeraient l'abandon des rails pour les Joy-Cons au profit des aimants ainsi que la présence d'un écran de 8 pouces. Au niveau specs , il serait question de 12 Go de LPDDR5, de 250 Go de mémoire flash et d'un SoC appelé GMLX30-R-A1 refroidi par deux ventilos. Le tout confirme les résultats d'une enquète en mai dernier . Le GMLX30-R-A1 serait le nom que Nintendo donne au Nvidia Tegra T239 ce qui donnerait à la console la puissance d'une PS4 en mode portable et celle d'une PS4 Pro en mode console de salon mais avec DLSS en plus.Enfin il semble que plein de développeurs ont été invités chez Nintendo Of America hier ce qui serait une sacrée concidence. Comme d'habitude, le tout est à prendre avec des pincettes mais rien de tout cela ne nous parait délirant.