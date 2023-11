Les remèdes de Remedy

Juste après le pire talc que l’on ait pu faire sur Factor, on va exposer de manière non exhaustive l’avenir de Remedy Entertainment car pas mal d’informations circulent sur le net depuis quelques jours. Grâce au rapport financier du développeur on a appris plein de choses. Entre autres, que le développement d’ Alan Wake Remastered a enfin été rentabilisé. On ne doute aucunement qu’il faudra moins de temps pour Alan Wake 2 de son côté, tout en ne pouvant pas s’empêcher de penser que l'annonce de la suite a peut-être créé l’appel d’air suffisant pour réaliser ces dernières ventes salutaires.Tout n’est pas rose non plus, malgré tout les recettes ont diminué de 21,1 % entre janvier et septembre 2023, mais le studio était en pleine production et la sortie de Control datait quand même de 2019. En parlant du loup, le spin-off multijoueur de Control aurait bien progréssé d’après le PDG de Remedy Tero Virtala, et serait à l'étape de "préparation de la production". Tout comme les remakes de Max Payne 1 et 2 , qui ont « gagné en clarté sur le style et la portée du jeu ». Control 2 lui est encore dans la phase de concept, bien qu’annoncé en novembre l’année dernière , il se veut lui aussi comme un projet ambitieux.Il y a également le free-to-play game as a sévice nommé pour le moment Vanguard et co-publié par Tencent , il devrait sortir de la phase concept d’ici la fin de l’année. On finira par les envies de Sam Lake, ce n’est pas du chocolat, lui il aimerait bien que Remedy s’attelle au développement d’un jeu de fantasy gothique sombre à gros budget. Cependant, spoilers, ce n’est pas prévu pour le moment au vu de la tâche qui attend le studio finlandais.