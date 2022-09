Les Nouvelles Du Faicteur : Un peu d'Histoire cette semaine

Les semaines se suivent et ne se ressemblent (presque) pas pour cette rubrique. Il y a toujours de la matière au niveau des articles grand public et c'est tant mieux. Les Nouvelles Du Faicteur (merci hohun ) d'aujourd'hui vont ainsi fêter un anniversaire, parler des jeux indépendants réalisés en solo, relayer comme d'habitude des évènements liés aux jeux vidéo, et on finira sur un jeu récompensé par un média grand public.On va commencer par souhaiter un joyeux cinquantième anniversaire à l’Odyssey de Magnavox. Il s'agit de la première console de jeux et on en avait parlé, souvenez-vous, lors du deuxième numéro des Nouvelles Du Faicteur . La machine tire son nom du poème L'Odyssée d'Homère, mais aussi probablement comme le précise lemonde.fr, du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Elle avait des manettes à piles dotées de trois molettes sur les côtés pour contrôler les déplacements, de fines cartouches numérotées indiquant quel jeu lancer et on devait placer des calques colorés sur la télévision pour pouvoir en profiter (cf les images plus bas). Son lancement s'était fait entre la mi-août et la mi-septembre 1972, et elle se négociait à pas moins de 100 dollars, c'est à dire 720 euros de nos jours. Que cela ne donne pas de mauvaises idées à certains. Elle s'était vendue à 350 000 exemplaires, ce qui était pour l'époque un score plus qu'honorable et avait ainsi permis aux jeux vidéos de rentrer dans les foyers alors qu'ils n'étaient jusqu'alors accessibles que sur certains ordinateurs d'universités, de grandes entreprises ou de bases militaires. La console fut même la source d’inspiration du jeu Pong sur borne d’arcade Atari , ce qui donna lieu au premier procès vidéoludique...zonebourse.com nous parle des jeux indépendants, plus précisément ceux proposant une aventure solo. L'article parle des réussites comme Papers, Please ou Undertale , des plus gros phénomènes comme Stardew Valley qui a dépassé les 20 millions de ventes, mais aussi des échecs. Oui, car rappelons qu'« environ 90% des jeux qui sortent sur la plateforme [...] Steam ne sont pas ou peu rentables. ». Cela demande beaucoup de sacrifices et d’abnégations, et malgré tout ces courageux développeurs persévèrent jusqu’à avoir le bon « bouche-à-oreille ou [...] la vidéo d'un influenceur » qui les mettra en lumière.Le titre de tv5monde.com a tout dit, et ce ne doit pas être un hasard si le premier Comic-con africain d'après-Covid à Johannesburg se déroule en parallèle de l’événement B2B de l'Africa Games Week dont on avait parlé la semaine dernière . Il s'agit en réalité de la troisième Comic-con Africa. Elle a commencé le 22 septembre 2022, s'est terminée hier et a forcément donné lieu à des expositions, des évênements et la venue de célébrités. Ça avait l'air très sympa.ledevoir.com nous parle aussi d'une rencontre, mais cette fois-ci c'est la MEGAMIGS à Montréal, ville ô combien importante dans le monde vidéoludique puisqu'elle est la troisième ville du secteur. La conférence aura lieu du 19 au 22 octobre 2022 et réunira 3000 professionnels du jeu vidéo. Le sujet des NFT est visible dans l'ordre du jour et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est grâce à un petit coup de pouce d'un certain Ubisoft . Mais on ne sait vraiment pas pourquoi Décidément, il y a deux semaines on parlait d'un portrait de Jehanne Rousseau , la présidente du studio Spiders , et la semaine dernière Steelrising a remporté le Prix du Jeu Vidéo de France Bleu en partenariat avec Canard PC , dont il s'agit de la deuxième édition. Francebleu.fr en profite pour rappeler que Press Start revient du 28 septembre au 3 octobre 2022. Il s'agit de la dixième édition du festival et il se déroulera au Centre Georges Pompidou à Paris.