Cette semaine pour Les Nouvelles Du Faicteur (marque déposée par hohin Inc. ), on va essayer comme promis d’aller aussi vers d’autres contrées, en Europe, en Afrique et même en Amérique. Et quand l’actualité nous le permettra, pourquoi pas l’Asie la prochaine fois ? On va parler d’événements vidéoludiques, d’étudiants qui sont arrivés en final national d’un concours, de jeunes adultes qui vont être formés au métier de testeur, une médiathèque un peu hors norme, des lootboxes, et pour finir d’une ex-championne d'eSport qui donne des cours à l'Université.On va commencer rapidement par un évènement en Belgique, vu que je vous l’avais promis fidèles lecteurs de Factor, je tiens donc parole. Ce n’est pas à proprement parler tiré de la presse grand public, vu que c’est directement récupérer du site dhnet.be, mais c’est la seule actualité récente que j'ai pu trouver. En l'occurrence, c’est le retour de la GameForce après trois années d’absence. Il s’agit d’un salon de jeux vidéo, d’eSport, de VR, de retrogaming et de cosplay qui se déroulera du 1er au 2 octobre 2022 au Parc des expositions de Bruxelles. Le programme et le lien pour récupérer les tickets sont disponibles dans l'article original, et si quelqu’un s’y rend qu’il n’hésite pas à nous faire remonter l'information. Notamment pour le tournoi Rocket Frites qui vient de me donner faim d’un coup.On revient en France à Laval dans l'Ouest de la France, où en 48 heures, Blanche, Clara, Tom, Steven et Yvain, cinq étudiants, ont réussi a créé leur jeu lors du concours national de création de jeux vidéo dans un temps limité la Game Jam dans leur établissement à l’UCO. Leur titre, Nina & Yuri, composé de trois niveaux leur a permis de remporter la victoire et de les qualifier à la finale de la Game Cup, cette fois-ci une compétition nationale. Le site actu.fr nous précise que le gagnant empochera la modique somme de 25 000 euros quand même. On va être fair-play et souhaiter bonne chance à tous les participants.Le testeur de jeu vidéo, un métier ô combien essentiel qui s’il était plus respecté et surtout plus sollicité, nous éviterait moult bouses. Alors un bravo à cette initiative de former gratuitement durant sept mois 25 jeunes adultes de 18 à 25 ans sans diplômes résidant à Paris ou en Seine-Saint-Denis à cette profession dont on ne se doute pas de l'exigence. Les participants sont forcément des passionnés, et ils seront encadrés par différents acteurs de l’industrie qui souhaite « Favoriser l’inclusion et la mixité dans l’industrie du jeu vidéo ». Les cours débuteront en octobre 2022 d’après actu.fr, on leur souhaite bon courage et bonne chance à tou(te)s. La semaine dernière nous étions à Caudebec-lès-Elbeuf, cette semaine on ne sera pas loin mais à Elbeuf, toujours en Normandie. Depuis le 24 septembre 2022, ces gros veinards pourront deux fois par mois, grâce à un nouveau service mis en place par la médiathèque intitulé « La Navette aux manettes », jouer sur des consoles mises à disposition. « La bibliothèque est le premier établissement culturel de proximité, les objectifs de “La Navette aux manettes” sont de répondre à l’usage des publics et de les inviter à se rencontrer autour du jeu quel que soit l’âge », d'après les propos d'Angélique Fouquet (qui organise le nouveau service) recueilli par paris-normandie.fr.On va quitter la France, et visiter à nouveau l'Europe pour aller en Espagne cette fois grâce à courrierinternational.com. On y apprend que le ministère de la Consommation espagnol songe sérieusement à encadrer par une loi les lootboxes dans les jeux vidéo. Déjà effectivement, de base, à partir du moment où il y a des "pochettes surprises" dans une œuvre vidéoludique, cette dernière devrait purement et simplement être interdite à la vente aux mineurs, leur évitant d'être exposé à des comportements addictifs qui pourraient être hautement néfastes à l'âge adulte. Et même avant, il y a des parents qui ont perdu des milliers d'euros dans cette arnaque à grande échelle. La Belgique et les Pays-Bas ont déjà interdit les "boites à butin" pendant qu'en France il n'y a rien qui bouge encore Changeons de continent et direction l'Afrique du Sud où se déroulera un évènement gaming l'Africa Games Week. Le marché africain du jeu vidéo est en plein essor et représentait 290 millions de dollars en 2021, une hausse de 46 pourcents sur cinq ans. Une délégation française est même invitée au salon du 28 novembre au 2 décembre 2022. Il s'agit d'un évènement Business to Business mais comme on a des professionnels dans notre lectorat, ils trouveront plus d'informations dans l'article de businessfrance-tech.fr s'il souhaite en savoir plus.Nous allons changer à nouveau de continent pour le dernier article pour aller en Amérique, plus précisément au Canada. Stéphanie Harvey a été cinq fois championne du monde du jeu Counter-Strike , elle est aujourd'hui directrice de développement de l'eSport pour une société étasunienne, mais surtout chargée de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Son cours s'intitule "Enjeux éthiques, santé et bien-être en sport électronique" et elle vient partager son expertise autour d'une trentaine d’étudiants. Elle a grandement contribué à cette formation, vu que cela l'a touchée dans son parcours professionnel : « J'ai été prise dans cet engrenage de manque de soutien, dans ma carrière, aussi en tant que femme dans un domaine d'hommes. Ce domaine se démocratise, devient de plus en plus gros, on parle de milliards de personnes sur la planète qui jouent à des jeux vidéo. Comment on fait pour améliorer les choses pour notre prochain ? » d'après ici.radio-canada.ca.