Une belle et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Une excellente santé physique et mentale pilier du bien-être. Fidèle au poste, ce premier jet des Nouvelles du Faicteur de cette année, est aussi rachitique que la semaine dernière, mais comme dirait CBL le principal étant d'être régulier plutôt que productif. Dans notre rendez-vous du lundi nous parlerons d'une ville française recrée dans un jeu vidéo, l'arrivée prévue d'une nouvelle taxe en Belgique à la faveur du secteur vidéoludique, puis nous finirons par un festival.On a parlé dans plusieurs numéros de la rubrique de reproductions de villes ou de lieux dans Minecraft . Mais jamais d'un jeu à proprement parler qui reproduirait une commune, et française de surcroît. Nova-Life : Amboise est un jeu free-to-play en Roleplay ou RP, disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 25 juillet 2020. Il est développé deux jeunes adultes Adrien et Valentin qui se sont attelé à la tâche de modéliser la ville d' Amboise , fait extrêmement rare dans le monde vidéoludique pour être souligné. Pour l'instant il n'y a qu'un seul quartier, mais le but étant d’agrandir l’espace jouable au fur et à mesure. Les joueurs et joueuses ont ainsi le choix entre différents métiers tels être éboueur, balayeur de rues, chauffeur de bus, policier, médecin, mineur, bûcheron, mécanicien, facteur et Livreur « C'est un jeu vidéo de simulation de vie où les joueurs incarnent des personnages et interagissent entre eux [...] ils arrivent en ville, ils sont dirigés vers des métiers basiques, ensuite ils passent leurs permis et ensuite ils trouvent un métier plus ambitieux ». C'est un jeu vidéo, mais on rappelle quand même que l'on a grandement besoin de ces métiers "basiques" dans notre société, sinon elle n'avancerait pas. Si vous voulez essayer, le jeu est disponible à cette adresse . Bonne chance à eux.Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site francebleu.fr >> Dans le quatorzième numéro de la rubrique en début décembre 2022 , on vous avait annoncé que la Belgique allait étendre la tax shelter, qui permet en échange d’avantages fiscaux aux entreprises d’investir dans différents secteurs, et depuis hier le 1er janvier 2023, c'est ouvert au secteur vidéoludique. Cela concerne ainsi « Au total, 935 équivalents temps plein œuvrent au développement de jeux vidéo en Belgique et le secteur a engrangé 88 millions d'euros l'année passée contre 82 millions en 2020 ».Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site rtl.be >> Du 19 au 21 mai 2023, la 18ème édition du festival de jeu vidéo Stunfest aura de nouveau lieu, il se situera dans la salle du Liberté et sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. L’organisation anticipe grave, la billetterie est déjà ouverte avec un tarif pour les enfants de 10 à 15 ans à qui l'on conseillera d'être accompagné d'un adulte bien évidemment (c'est gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés). Il sera prévu « exposition de jeux vidéo indépendants, tournois internationaux d’e-sport, speedruns, performances, concerts, arcade, conférences, ateliers et marché de créateurs ».Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site actu.fr >>