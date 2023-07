Le Xbox Game Pass Core mange le Xbox Live Gold

Core : 6,99 € / mois

Console : 10,99 € / mois

PC : 9,99 € / mois

Ultimate : 14,99 € / mois

Clairement pas un secret, et en rumeur depuis longtemps, l'offre(le jeu en ligne et les fameux) vit ses dernières semaines, avant d’être remplacée par une nouvelle offre Xbox Game Pass . Dans les grandes lignes, le Xbox Live Gold fermera ses portes et sera directement remplacé par lele 14 septembre 2023.Mais dans les faits, qu’est-ce que cela change ? Et bien cela ajoute une nouvelle formule à l’offre Xbox Game Pass, moins chère, au même tarif que le Xbox Live Gold actuel. Evidemment, chaque formule propose plus ou moins de choses, suivant le tarif.Au lancement, le catalogue Xbox Game Pass Core inclura 25 jeux, dont cette liste de 19 titres, et sera mis à jour 2 ou 3 fois dans l'année, sans préciser si elle gardera 25 jeux ou plus.Mais du coup, où est la douille ? Et bien elle est dans les jeux offerts via Games With Gold, qui sautent au 1er septembre, pour laisser place à cette petite sélection du Xbox Game Pass. C’est une forme assez logique d’évolution et, il faut être honnête, les dernières années de Games With Gold n’étaient pas fameuses, puisque n’offrant évidemment jamais de très gros jeux.Mais cette petite collection, que l’on gardait dans nos bibliothèques virtuelles, représente tout de même pas loin de 300 titres au maximum depuis son lancement. Et surtout, même si on était plus abonné, il était toujours possible d’en profiter. C'est à "nous" et ce n'est pas juste de la location. Personnellement, j'ai eu un truc comme 70 jeux via le Games With Gold.Et bien au 1er septembre prochain, il sera toujours possible d’y accéder aux jeux Xbox One, mais à condition d'être abonné au Game Pass Core ou au Game Pass Ultimate. Heureusement, les jeux Xbox 360 seront toujours accessibles, même sans abonnement, mais on sent le petit coup en fourbe pour pousser à l’abonnement Ultimate.