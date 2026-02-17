ACTU
Le Steam Deck touché à son tour par la pénurie
par CBL, email @CBL_Factor
Le Steam Deck LCD est en rupture de stock permanente mais c'est normal : il n'est plus produit (et c'est bien triste vu son prix !). Par contre le Steam Deck OLED est aussi en rupture de stock et c'est moins normal. Valve explique sur la page dédiée de l'appareil que c'est à cause des pénuries de mémoire vive et de mémoire Flash et qu'il faut s'attendre à ce que ce soit un phénomène régulier.
Pendant ce temps Nintendo réfléchit à une hausse du prix de la Switch 2. A noter que pour Nintendo le problème est double car ils dépendent aussi du prix de la mémoire flash pour les cartouches... Sony songerait à repousser la sortie de la PS6 en 2028 voir 2029. HP s'est mis à louer ses PC portables de jeu et le leasing de matos est en plein boom. Le prix des disques durs va continuer de grimper et la ROG Xbox Ally X a augmenté de $200 au Japon. La seule bonne nouvelle dans tout cela est que ça va peut-être inciter certains développeurs à optimiser un poil leurs jeux et à ne pas demander 32 Go de RAM pour un jeu Lego...
