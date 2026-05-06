ACTU
Le roi Conan Exiles est mort sur Steam, vive Conan Exiles Enhanced
par Buck Rogers, email
Lancé en accès anticipé sur PC début 2017 avant une sortie officielle en mai 2018, Conan Exiles s’était rapidement imposé comme l’un des survival sandbox les plus populaires de sa génération. Porté par l’univers brutal de Conan le Barbare, le jeu avait réussi à séduire grâce à son système de construction massif et sa dimension bac à sable particulièrement permissive. Au fil des années, Funcom a continué de faire évoluer son jeu avec de nombreuses extensions, puis une version sur PS5 et Xbox Series a fini par voir le jour en 2021.
Cette fois, c’est Conan Exiles Enhanced, qui pointe le bour de son nez, car les développeurs ont décidé de transformer en profondeur leur jeu de survie culte grâce à l’abandon de l’Unreal Engine 4 pour une migration complète sous l’Unreal Engine 5, disponible depuis hier exclusivement sur Steam. Une renaissance technique qui pourrait bien ma foi offrir une seconde vie au titre.
Même s’il s’agit d’un remaster, les changements sont loin d’être anecdotiques. Le jeu profite désormais des technologies Lumen pour l’éclairage dynamique, Nanite pour la gestion des géométries ultra détaillées, ainsi que bon nombre d’effets retravaillés. Ainsi, les Terres de l’Exil affichent un niveau de détail et une densité visuelle sans précédent pour le titre.
Cela fera plaisir à certains que Funcom promet une compatibilité Steam Deck renforcée et les améliorations ne s’arrêtent cependant pas au simple aspect graphique, car l’interface utilisateur a été revu, la personnalisation des personnages amélioré, le crafting simplifié, et surtout, les cartes Exiled Lands et Isle of Siptah sont désormais fusionnées dans un seul et même monde connecté. Autre détail notable : cette refonte est entièrement gratuite pour les possesseurs Steam du jeu.
A une époque où les simples remasters peuvent être vendus au prix fort, même lorsque l’on possède l’édition originale, ça fait quand même plaisir. Toutefois, la disponibilité de Conan Exiles Enhanced ne concerne que la plateforme de Valve, aucun plan n’a pour le moment été partagé pour d’éventuelles versions consoles, Epic Games Store ou Windows Store. Aujourd’hui, avec plus de 15 millions de joueurs ayant exploré les Terres de l’Exil depuis le lancement du jeu, forcément, d’éventuels portages futurs restent toutefois à l’étude.
Cette fois, c’est Conan Exiles Enhanced, qui pointe le bour de son nez, car les développeurs ont décidé de transformer en profondeur leur jeu de survie culte grâce à l’abandon de l’Unreal Engine 4 pour une migration complète sous l’Unreal Engine 5, disponible depuis hier exclusivement sur Steam. Une renaissance technique qui pourrait bien ma foi offrir une seconde vie au titre.
Même s’il s’agit d’un remaster, les changements sont loin d’être anecdotiques. Le jeu profite désormais des technologies Lumen pour l’éclairage dynamique, Nanite pour la gestion des géométries ultra détaillées, ainsi que bon nombre d’effets retravaillés. Ainsi, les Terres de l’Exil affichent un niveau de détail et une densité visuelle sans précédent pour le titre.
Cela fera plaisir à certains que Funcom promet une compatibilité Steam Deck renforcée et les améliorations ne s’arrêtent cependant pas au simple aspect graphique, car l’interface utilisateur a été revu, la personnalisation des personnages amélioré, le crafting simplifié, et surtout, les cartes Exiled Lands et Isle of Siptah sont désormais fusionnées dans un seul et même monde connecté. Autre détail notable : cette refonte est entièrement gratuite pour les possesseurs Steam du jeu.
A une époque où les simples remasters peuvent être vendus au prix fort, même lorsque l’on possède l’édition originale, ça fait quand même plaisir. Toutefois, la disponibilité de Conan Exiles Enhanced ne concerne que la plateforme de Valve, aucun plan n’a pour le moment été partagé pour d’éventuelles versions consoles, Epic Games Store ou Windows Store. Aujourd’hui, avec plus de 15 millions de joueurs ayant exploré les Terres de l’Exil depuis le lancement du jeu, forcément, d’éventuels portages futurs restent toutefois à l’étude.