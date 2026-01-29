Logo Factornews texte
Le poids démo, le choc des Nioh

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Une démo pour Nioh 3 vient d'arriver sur Steam et PS5. Elle contient le début du jeu et est jouable en multi jusqu'à trois joueurs. Vous pourrez même conserver votre sauvegarde pour le jeu final. Si vous finissez la démo avant le 15 février, vous recevrez un casque spécial. Voilà pour les bonnes nouvelles. La mauvaise est que la démo pèse 81 Go. On espère qu'on n'aura pas à retélécharger tout le jeu pour la version finale...

Le troisième épisode du Souls-like de la Team Ninja sort le 5 février. On avait oublié d'inclure la bande-annonce montrée pendant les Game Awards dans notre récap' donc on rectifie cette erreur.

