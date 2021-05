Blade, la société derrière le service Shadow, vient de trouver un repreneur et il s'agit d'Octave Klaba. Le patron, fondateur et directeur technique d'OVH s'est offert Blade via son service de stockage HubiC lui-même financé par son fond d'investissement Jezby Ventures . Maintenant il n'y a "plus qu'à" trouver un moyen de rendre Shadow rentable et de convertir les utilisateurs que le cloud, c'est l'avenir.