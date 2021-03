Shadow en difficulté

Voilà, comme relayé mercredi sur Next Impact, Shadow est en redressement et cherche un repreneur L'un des fondateurs a rapidement indiqué que le service et les projets en cours continuent, et qu'à priori ils trouveront facilement un repreneur parmi les grands comptes ayant déjà signifié leur intérêt. Vendredi, sans grande surprise, on apprend qu' OVH est déjà prêt à les r acheter.La faute à la connec' des clients, la faute à la pénurie de cartes, ou la faute au manque de financement (à perte) par les investisseurs ? Peut-être aussi la faute à des choix hasardeux de migration de serveurs, à une communication un peu foireuse et plus généralement à des choix stratégiques moins clairvoyants. Shadow a néanmoins beaucoup de mérite quand on voit la difficulté de percer des autres acteurs pourtant mieux financés... Et il faut avouer que lancer un service de streaming de JV depuis la starteupe nécheune, c'était pas gagné d'avance (cf. "choix stratégiques moins clairvoyants").Bonus perso : on est du coup un peu moins étonné que la boite, qui faisait partie du Next40 l'an dernier, n'y soit plus. Ca montre la limite de ce classement pipeau des boites françaises se basant exclusivement sur leur business model souvent bidon et leur valorisation totalement "shadow"...