ACTU
Le mode Circulation libre de Mafia: The Old Country sort aujourd’hui
par Buck Rogers, email
Sorti en août de cette année, Mafia: The Old Country était une bonne surprise pour un titre désormais catégorisé AA. Depuis le remake Mafia: Definitive Edition, Hangar 13 était presque devenu un studio rassurant, eux qui avaient désormais les clés de la licence. Le dernier opus en date était cependant très loin d’être parfait, avec son scénario téléphoné, sa configuration exigeante, tout du moins sur PC, et son gameplay poussiéreux. Toutefois, il a eu le mérite d’avoir su transmettre des émotions aux joueurs, comme en témoignent les nombreux mèmes sur le Net ou encore notre test.
Le titre proposait un mode Exploration. Cependant, on ne pouvait malheureusement pas y faire grand-chose à part récupérer des items loupés pendant la campagne principale, mais surtout on se rendait compte que les décors de carte postale étaient en réalité dénués de toute interactivité, voire de vie. Pourtant, en regardant en arrière, Mafia disposait d'un mode Circulation libre. Mafia 2 quant à lui avait fait payer le sien en DLC (sauf sur PS3) et Mafia 3 vous laissait la possibilité de continuer l’aventure dans son monde ouvert. C’est pourquoi le studio de développement avait finalement annoncé un mode Free Roam à venir, et bonne nouvelle, il sort aujourd’hui, ce jeudi 20 novembre.
Vous retrouverez la Valle Dorata dans une mise à jour gratuite du mode Exploration qui se nomme désormais le mode Circulation libre, histoire de faire original. On rappelle qu’il ne devrait être accessible qu'aux joueurs étant arrivés suffisamment loin dans l’histoire. Il y aura de nouvelles fonctionnalités, mais ça sera aussi l’occasion de gagner ou de dépenser vos dinars. Comme vous vous en doutez, il y aura de nouveaux items, tels de nouveaux vêtements, armes, breloques, chevaux ou véhicules qui seront disponibles à l’achat, histoire de jouer à la poupée Barbie. Pour obtenir tout cela, il faudra remporter de nouveaux défis.
Ces derniers auront trois niveaux de récompense croissants. Il y aura des courses : de chevaux, sur circuit, en sprint ou bien du contre-la-montre. Ainsi que des affrontements : confrontation ou assassinat. Mais ce n’est pas tout et c'est vraiment une première dans la franchise sans passer par un mod : on pourra conduire son véhicule à la première personne avec une vue intérieure. Il y aura également un mode photo qui, au vu des panoramas, est effectivement le bienvenu. N’hésitez pas à partager vos créations sur notre Slice en passant. Mafia: The Old Country aura également un mode Cinema Siciliano, histoire de rendre hommage à l’excellent cinéma italien classique en noir et blanc.
Du reste, vous aurez accès à un cadran solaire dans le mode Circulation libre et vous pourrez passer du lever du soleil à l’après-midi, puis au temps brumeux jusqu’aux chutes de cendres du volcan actif de la région. On finit par un ajout qui concerne le mode histoire : la difficulté classique qui avait manqué au jeu. Les ennemis seront, on nous dit, plus compliqués, la régénération de la santé limitée, mais surtout on devra à nouveau compter nos balles, vu que les munitions inutilisées seront perdues quand on rechargera. Ça fait beaucoup, mais ce qui est un peu inquiètant quand même, c’est qu’absolument rien n'a été mentionné concernant les routines du monde ouvert dans ce nouveau mode Circulation libre…
Le titre proposait un mode Exploration. Cependant, on ne pouvait malheureusement pas y faire grand-chose à part récupérer des items loupés pendant la campagne principale, mais surtout on se rendait compte que les décors de carte postale étaient en réalité dénués de toute interactivité, voire de vie. Pourtant, en regardant en arrière, Mafia disposait d'un mode Circulation libre. Mafia 2 quant à lui avait fait payer le sien en DLC (sauf sur PS3) et Mafia 3 vous laissait la possibilité de continuer l’aventure dans son monde ouvert. C’est pourquoi le studio de développement avait finalement annoncé un mode Free Roam à venir, et bonne nouvelle, il sort aujourd’hui, ce jeudi 20 novembre.
Vous retrouverez la Valle Dorata dans une mise à jour gratuite du mode Exploration qui se nomme désormais le mode Circulation libre, histoire de faire original. On rappelle qu’il ne devrait être accessible qu'aux joueurs étant arrivés suffisamment loin dans l’histoire. Il y aura de nouvelles fonctionnalités, mais ça sera aussi l’occasion de gagner ou de dépenser vos dinars. Comme vous vous en doutez, il y aura de nouveaux items, tels de nouveaux vêtements, armes, breloques, chevaux ou véhicules qui seront disponibles à l’achat, histoire de jouer à la poupée Barbie. Pour obtenir tout cela, il faudra remporter de nouveaux défis.
Ces derniers auront trois niveaux de récompense croissants. Il y aura des courses : de chevaux, sur circuit, en sprint ou bien du contre-la-montre. Ainsi que des affrontements : confrontation ou assassinat. Mais ce n’est pas tout et c'est vraiment une première dans la franchise sans passer par un mod : on pourra conduire son véhicule à la première personne avec une vue intérieure. Il y aura également un mode photo qui, au vu des panoramas, est effectivement le bienvenu. N’hésitez pas à partager vos créations sur notre Slice en passant. Mafia: The Old Country aura également un mode Cinema Siciliano, histoire de rendre hommage à l’excellent cinéma italien classique en noir et blanc.
Du reste, vous aurez accès à un cadran solaire dans le mode Circulation libre et vous pourrez passer du lever du soleil à l’après-midi, puis au temps brumeux jusqu’aux chutes de cendres du volcan actif de la région. On finit par un ajout qui concerne le mode histoire : la difficulté classique qui avait manqué au jeu. Les ennemis seront, on nous dit, plus compliqués, la régénération de la santé limitée, mais surtout on devra à nouveau compter nos balles, vu que les munitions inutilisées seront perdues quand on rechargera. Ça fait beaucoup, mais ce qui est un peu inquiètant quand même, c’est qu’absolument rien n'a été mentionné concernant les routines du monde ouvert dans ce nouveau mode Circulation libre…