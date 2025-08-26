Présenté comme le clou du spectacle lors de l’Opening Night Live de la Gamescom 2024, Mafia: The Old Country avait fait grand bruit. Puis à son retour pendant la cérémonie The Game Awards 2024, il avait très clairement attiré l’attention de tout le monde, notamment par son ambiance sicilienne. Mais est-ce que le limoncello est vraiment frais ?

Retour en 2002

Je n’ai pas d’ami. J’ai de la famille.

Vacances en Sicile

Ça sent la poussière

Très bel exemple de "on va le laisser venir".

E merda...