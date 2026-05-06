ACTU
Le jeu à la con du mercredi
par CBL, email @CBL_Factor
Entre les jeux gratuits, les promos et les bundles, les ludothèques des joueurs PC deviennent rapidement remplis de jeux qu'ils ne finiront jamais. On prétend qu'ils sont dans le "backlog" tout en sachant très bien qu'ils sont condamnés à l'abandon. Partant de ce constat, Nic Taylor bosse sur un jeu Steam appelé Game Quest: The Backlog Battler. Le principe est simple : vous êtes dans une arêne et vous affrontez les jeux auxquels vous avez joués moins de 2H.
Les jeux sont représentés sous forme de disquettes et les dommages qu'ils vont infligent correspondent aux prix des jeux. Les spectateurs sont constitués de jeux que vous n'avez jamais lancés. Les jeux auxquels vous avez beaucoup joué vous encourageront voire vous aideront à combattre. Forcément il faut que vos informations soient publiques pour que le jeu puisse y accéder mais vous pouvez aussi affronter le backlog d'un copain. Une démo est dispo et le jeu devrait sortir en évaluation précoce cette année. L'ironie de la situation est que Game Quest va probablement finir dans votre backlog...
Les jeux sont représentés sous forme de disquettes et les dommages qu'ils vont infligent correspondent aux prix des jeux. Les spectateurs sont constitués de jeux que vous n'avez jamais lancés. Les jeux auxquels vous avez beaucoup joué vous encourageront voire vous aideront à combattre. Forcément il faut que vos informations soient publiques pour que le jeu puisse y accéder mais vous pouvez aussi affronter le backlog d'un copain. Une démo est dispo et le jeu devrait sortir en évaluation précoce cette année. L'ironie de la situation est que Game Quest va probablement finir dans votre backlog...