ACTU
Microsoft étend son offre Xbox Cloud
par CBL, email @CBL_Factor
Chez Microsoft, les choses sont super simples. Le Xbox Cloud Gaming (perpétuellement en béta) permet de streamer les jeux présents dans le Xbox Game Pass ainsi que ses propres jeux Xbox vers son PC, son mobile ou sa Xbox. Jusqu'à présent c'était réservé aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Mais à partir d'aujourd'hui, si vous faites partie des Xbox Insiders (alias le programme béta de la Xbox), l'offre est étendue aux abonnés Xbox Game Pass Core (qui n'ont pas accès aux jeux du Xbox Game Pass, c'est juste le nouveau nom du Xbox Live Gold) ainsi qu'aux abonnés Xbox Game Pass Standard (qui ont accès aux jeux Xbox Game Pass mais qui ne peuvent pas jouer en réseau).
Les mêmes Xbox Insiders qui sont abonnés Xbox Game Pass Core ou Xbox Game Pass Standard peuvent aussi désormais télécharger une sélection de jeux PC en téléchargeant l'appli Xbox sur leur PC et se connectant à leur compte Xbox. Il ne faut pas confondre le tout avec le PC Game Pass qui permet d'accéder à une large ludothèque de jeux PC en téléchargeant l'appli Xbox sur leur PC et se connectant à son compte Xbox. Si vous voulez avoir à la fois le Xbox Cloud Gaming, le Xbox Live Gold, les jeux Xbox Game Pass, les jeux PC Game Pass et le tout sans être un Xbox Insider, il vous faut l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Limpide qu'on vous dit !
