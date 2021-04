Le free-to-play vraiment gratuit sur Xbox

Le jeu en ligne est payant sur consoles et on ne sait pas très bien pourquoi on paye alors que les parties sont généralement hébergées par les particuliers et que les éditeurs tiers comme Ubisoft et EA ferment les serveurs à tour de bras. Mais au moins Microsoft vient de corriger un des problèmes du Xbox Live : il fallait aussi un abonnement pour jouer aux free-to-play. Ce n'est désormais plus le cas et plus de 50 free-to-play sont jouables en ligne sur Xbox sans abonnement Si vous avez l'abonnement Game Pass Ultimate, vous avez aussi accès au Xbox Cloud (anciennement Project xCloud) afin de streamer les jeux quand vous n'êtes pas devant votre télé. Celui-ci est désormais accessible via un navigateur web sur PC et iOS/iPadOS sans avoir à installer la moindre appli mais seulement pour une poignée d'élus qui ont reçu l'invitation à la beta et il comprend plus de 100 jeux. La prochaine grosse mise à jour sera l'arrivée du 1080p, le service diffusant actuellement du 720p.