Le DLC de Mario Kart 8 Deluxe est dispo !

Comme annoncé lors du dernier Nintendo Direct disponible par ici , l'excellent Mario Kart 8 Deluxe s'enrichit enfin d'un gros DLC. On se souvient des deux packs The Legend of Zelda × Mario Kart 8 (aout 2014) et Animal Crossing × Mario Kart 8 (avril 2015) pour la mouture Wii U, mais depuis, rien de rien. Enfin si, une version Deluxe en avril 2017 pour propulser la Switch , ce qui n'a pas trop mal fonctionné.Et avec plus de 43 millions d'unités dans la monde, on se demande même pourquoi Nintendo n'a pas envisagé plus tôt de faire grossir cette version Deluxe de quelques ajouts. Mais c'est maintenant chose faite, puisque depuis ce matin, la première vague du pass de circuits additionnels est disponible.Ca pioche un peu partout et ça permet de relancer le jeu en solo histoire de maîtriser un peu ces anciens / nouveaux circuits, avant de passer aux choses sérieuses en multi locale. D'autant que Nintendo a prévu de prendre le temps de nous donner à manger régulièrement, puisque pas moins de six vagues de contenu sont à venir d'ici la fin de l'année 2023, ajoutant 12 nouvelles coupes et 48 circuits, pour un total au final de 24 coupes et 96 circuits.Evidemment, on en reparlera en détails dans un petit test à venir semaine prochaine.