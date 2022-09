« En utilisant le premier jeu Splinter Cell comme base, nous réécrivons et mettons à jour l'histoire pour un public moderne. Nous voulons garder l'esprit et les thèmes du jeu original tout en explorant nos personnages et le monde pour les rendre plus authentiques et crédibles. En tant que scénariste chez Ubisoft Toronto, vous rejoindrez l'équipe Narrative et contribuerez à créer une expérience narrative cohérente et convaincante pour un nouveau public de fans de Splinter Cell. »

Fin décembre 2021, un peu comme un cadeau de Noël reçu en avance, on avait appris que le premier épisode de la Saga Tom Clancy's Splinter Cell un classique allait avoir le droit à son remake . Pour rappel, les trois premiers épisodes sont cultes maintenant, mais la franchise sans être devenu décevante, avait pris petit à petit un virage "jeu d'action" assumé que les fans de la première heure avaient toujours eu du mal à digérer. Le fait pour Ubisoft de se replonger dans l'opus originel avait ainsi d'autant plus de sens pour les joueurs.Mais depuis on n'avait plus trop eu de nouvelles, ce qui n'est jamais bon avec Ubi, mais heureusement PlayStation Universe a déterré une offre d'emploi à pourvoir , et nous a donc prouvé que le jeu est heureusement toujours en développement :C'est vrai qu'à l'époque les dialogues étaient un peu chiches, et les cinématiques minimalistes. On ne va pas dire non à un ravalement façade en profondeur, d'autant plus lorsque l'on sait ce qu'il est possible de faire avec le moteur SnowDrop. Mais on espère aussi qu' Ubisoft Toronto va également tempérer ses ardeurs et nous éviter des scènes quasiment composées que de champ-contrechamp avec des dialogues vides de sens, un peu comme dans un certain Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Vignette de SeedSeven sur deviantart.com