En 2025, avoir au moins un abonnement pour une plateforme de streaming audio et/ou vidéo n’est clairement pas une chose rare. L’inverse l’est bien plus. Et il est fort probable que vous soyez abonné à Netflix depuis des années. Mais saviez-vous qu’en plus du contenu vidéo, Netflix propose pas mal de jeux ? Et pas que des daubes !

Netflix Games

Standard avec pub : 5,99 € / mois (soit 71,88 € / an)

Standard : 13,49 € / mois (soit 161,88 € / an)

Premium : 19,99 € / mois (soit 239,88 € / an)

Contenu web

Centipede: Recharged

Caverns of Mars: Recharged

Reigns

Mole Gem Mayhem

Rocket

The Almost Gone

Story Warriors: Contes de fées

Infernax

Oxenfree

Link Twin

Underwatermelon: Fruit Merge

Reigns: Three Kingdoms

Séduction Haute Tension 3 - Créer votre personnage

Contenu mobile

Quid de l'appartenance

Article faisant partie du dossier " Jouer moins cher et légalement ".​Dernière mise à jour : 10/01/2025Accès : applications iOS Android ou le site web Support : presque tout, smartphones, tablettes, ordinateurs, smart TV, consoles de jeux, lecteurs de streaming, box Internet, casques AR/VR, etc.Prix : inclus dans tous les abonnements NetflixMême si le succès mondial de Netflix est finalement assez récent,, ce qui n’est pas très vieux non plus. À la base, l'entreprise américaine avait la même idée produit qu’actuellement, à savoir, uniquement aux Etats-Unis. Dès ses débuts pour le grand public en 1999, Netflix propose un abonnement mensuel, facilitant la location. Tout ne va pas pour le mieux néanmoins, puisqu'en 2000, Netflix propose à Blockbuster Video une sorte de fusion-acquisition. Ce dernier aurait détenu 49% de Netflix (contre 50 millions de dollars), tandis que Netflix se serait focalisé sur la partie web de ce nouveau groupe. Refus direct par la visionnaire direction de Blockbuster Video, qui mettra la clé sous la porte en 2014 via une dissolution de ses activités dans d'autres compagnies.Ce n’est qu’que Netflix a modifié son business d’un point de vue technique. Terminé le physique et les envois postaux, on passe tout en, qui est maintenant assez robuste et rapide dans un paquet de pays., ce qui permet à Netflix de se moderniser, mais aussi de sortir du territoire nord américain, et même d’arriver très rapidement sur Xbox 360 , certains lecteurs Blu-ray et décodeurs numériques, dès 2008.La suite, on la connaît assez bien, puisqu'à la fin 2024, Neflix dispose d'une capitalisation boursière de 388,58 milliards de dollars.De mon côté, je dispose d’un abonnement Netflix depuis maintenant quelques années. Bon ok, je fais partie de ceux qui se sont abonnés peu après, lorsque le catalogue commençait à devenir intéressant, soit l’année suivante. Depuis, je n’ai jamais arrêté. Ce n'est pas l’envie qui manque (d'avoir un abonnement de moins), mais je suis assez client du contenu proposé : beaucoup de séries, des documentaires sportifs, une bonne variété d’animés, un gros contenu provenant du Japon et de la Corée du Sud, etc. Et je ne vis pas seul. Comme ma moitié est une grosse consommatrice de tout un tas de contenu vidéo provenant de Netflix, je crois que je ne suis vraiment pas prêt d’arrêter cet abonnement, sauf s'il devient exorbitant.a été importante pour Netflix, puisque c’est à ce moment que la plateforme est devenue disponible un peu partout dans le monde, sauf en Chine. Le contenu commence à vraiment devenir intéressant et plusieurs cartons mondiaux pointent le bout de leur nez dès 2015, avec, alors que le Marvel Cinematic Universe est en plein boom au cinéma, mais aussiet ses néons des années 80 fantasmées. Tout se déroule pour le mieux et. Et à cette époque-là, l'abonnement était aux environs des 10 euros suivant la formule.Avec de tels chiffres,. Parce que pourquoi pas. Et franchement, l’idée n’est pas idiote, puisqu’après avoir créé des univers pour des séries, autant les utiliser, comme par exemple Stranger Things. Le premier jeu est Stranger Things: The Game , développé par le studio BonusXP , à destination des smartphones iOS et Android et disponible en free-to-play. L’année suivante, ils tentent un truc sympa avec Black Mirror: Bandersnatch , une sorte d’épisode interactif jouable directement avec la télécommande de votre TV ou autre appareil. Puis, sort le jeu Stranger Things 3: The Game (oui, il n’y a pas de second numéro) sur consoles et PC. Et ne cherchez pas d’informations sur BonusXP, le studio a fermé en juin 2023. À cette époque, la présence de Netflix dans ce milieu était vraiment très timide.. On ne savait pas trop ce qu’ils souhaitaient faire, peut-être pousser un peu dans le style “séries et/ou films interactifs”, mais au final, c’est bien dans le jeu vidéo plus classique qu’ils souhaitent aller. Ou pour être un peu plus précis, l'idée est de se lancer dans le marché, à savoir sans aucune publicité, ni achats intégrés. Et c’est assez logique, vu la présence de Netflix sur des millions de smartphones à travers la planète.L’idée était de proposer une section jeux vidéo dans leur application, et de rediriger l’utilisateur vers l’AppStore d’Apple ou Google Play sur Android, pour le téléchargement des jeux.Là aussi, le lancement s’est fait tranquillement, d’abord avec cinq jeux : les deux Stranger Things déjà sortis, Shooting Hoops Teeter (Up) et Card Blast . Mais on apprend aussi la commande d’un jeu s’appelant Kate: Collateral Damage , le jeu vidéo du film Kate, un gros succès de 2021. Mais la vraie annonce était le rachat du studio Night School Studio en septembre 2021, auteur de Oxenfree (2016), Afterparty (2019) et au travail sur Oxenfree II: Lost Signals , qui est sorti plus tard, le 12 juillet 2023.Et c’est là où Netflix Games est assez malin : se reposer sur ses licences avec des petits jeux sympas, sortir quelques gros titres en rachetant des studios, et négocier quelques grosses sorties ici et là, comme avec le studio Ustwo Games, qui a sorti Monument Valley 3 le 10 décembre 2024, exclusivement via Netflix, et précédé des ressorties des deux premiers épisodes.Et avant de passer au contenu en tant que tel, sachez que. On comprend aussi un peu mieux (même si c'est toujours innaceptable de mettre des gens à la porte pour des erreurs de direction, surtout avec des milliards de revenus), la fermeture récente du studio interne Team Blue , qui devait travailler à la sortie d'un jeu AAA sur consoles et PC. Peut-être qu'au final, mieux vaut rester confortablement sur mobile, plutôt que de se frotter au dangereux monde des consoles et du PC.On y vient. Si j’écris cet article, c’est aussi parce que je suis toujours un peu surpris de voir des gens apprendre que oui, il y a des jeux sur Netflix, et que les choix sont larges, mais surtout aussi de qualité. Vous l’aurez compris, ces jeux sont accessibles directement sur mobiles et tablettes, mais bizarrement aussi en streaming sur PC via votre navigateur, avec une toute petite sélection. Pour y accéder, il faut faire partie du programme de bêta et ensuite, croiser les doigts pour être sélectionné, ce qui est mon cas.La sélection est toute petite, mais c’est jouable en streaming au clavier/souris, mais aussi à la manette (via une application, mais j'ai pas testé), en attendant sa prise en charge complète. On y trouve, à la date de publication de cet article : ​ Pas encore de quoi faire frissonner la concurrence, surtout le dernier jeu qui est en fait un éditeur de personnage pour le jeu mobile du même nom, mais c'est un début.Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le catalogue de jeux. Comme dit plus haut, cette offre d'est incluse dans votre abonnement Netflix, le tout sans publicité, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. Pour le reste, on retrouve du classique, à savoir une sauvegarde dans le cloud ou en local sur votre appareil, un téléchargement des jeux en local, etc.On y trouve un peu de tout, donc à boire et à manger, mais surtout une bonne sélection de très bons titres, comme par exemple :Le tout étant parfaitement jouable au tactile, mais surtout aussi avec la manette de votre choix. Le vrai gros problème se trouve être dans l'interface un peu mal foutue et la communication autour du service. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi Netflix ne met pas davantage en avant sa sélection de jeux. À peine dispose-t-on de cette page , recensant presque tous les titres à disposition. Oui, presque, parce que Netflix n'est pas foutu de trouver un moyen de l'avoir vraiment à jour, ni même de communiquer sur les entrées et les sorties.Aussi,. Tout comme son application entière, il faut se farcir les 100 jeux sur une seule et même ligne. Un calvaire. Du coup, je vous conseille fortement de passer par la recherche.Notez aussi que j'ai évidemment fait quelques tests un peu idiots. Je dispose d'un iPhone 15 Plus et d'une Apple TV, et dans cette configuration, il est très simple de diffuser le contenu de mon smartphone directement sur ma TV, tout en ayant une manette DualSense connectée à mon mobile. Et dans cette configuration, je peux vous assurer que c'est parfaitement jouable ! Cependant, attention tout de même à un détail qui pourrait faire la différence : certains jeux, comme GTA San Andreas, bouffent pas mal de batterie. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux investir dans une Switch (à partir de 270€) ou un Steam Deck (à partir de 419€), et acheter quelques jeux, ou jouer sur mobile pour caster le tout sur un écran ? À vous de voir.Comme pour beaucoup de ce service de ce style,. Plus de séries, de films, de documentaires, de jeux, etc. Et honnêtement, je n'ai pas testé l'arrêt de mon abonnement, pour ensuite le reprendre plus tard et voir si je récupérais bien toutes mes sauvegardes, etc. Je pense que c'est le cas, mais ça serait à vérifier.