Le bonheur est dans le 1080 pré
par CBL, email @CBL_Factor
On est en 2026 et le 1080p reste la résolution dominante. 53,68% d'entre vous utilisent toujours un écran 1920x1080. A noter que si vous avez un TV 4K, vous pouvez sans problème afficher du 1080p dessus. Les upscalers modernes sont assez propres et à moins de se coller à l'écran on ne voit pas beaucoup la différence avec du 4K natif. L'avantage du 1080p est que le nombre limité de pixels à afficher diminue nettement la charge GPU permettant d'utiliser du matos moins cher et/ou plus vieux.
Pour mettre le tout à l'épreuve, NJ Tech a utilisé une AMD Radeon RX 580, une carte graphique sortie il y a huit ans et demi qui coûte moins de 100 balles sur Ebay et qui comporte 8 Go de GDDR5. Elle est épaulée par un Ryzen 5 2600X et 16 GO de DDR4. Pour l'OS, NJ Tech a testé Windows 11 et CachyOS, une distro Linux moins stable que Bazzite mais proposant souvent des meilleures performances. Vous pouvez voir ci-dessous le résultat des benchs.
Tous les jeux testés tournent sans problème sur CachyOS entre 30 (Alan Wake 2) et 60 FPS (Cyberpunk 2077). Bien évidemment, les jeux tournent avec leur niveau de détail le plus bas et souvent du FSR en mode qualité mais ne sont pas désagréables à l'oeil et ça fait plaisir de voir du matos de 2017 n'ayant aucun problème à faire tourner des jeux de 2025 comme Clair Obscur: Expedition 33.
La différence de perfs entre Windows 11 et CachyOS est assez dingue. CachyOS met facile 10 FPS dans la vue et permet de faire tourner Indiana Jones And The Great Circle alors qu'il refuse de se lancer sur Windows.. Histoire de valider les résultats, NJ Tech a après testé une AMD Radeon RX 5700 XT, une carte graphique qui va sur ses six ans et demi trouvable à 150 balles sur Ebay. Et là encore, CachyOS offre un joli gain de performances comparé à Windows. A noter que c'est surtout vrai pour les cartes AMD en grande partie grâce au fait que les pilotes sont open source.
