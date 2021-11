La Xbox a 20 ans

50 Cent: Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender - The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Edition

Cloning Clyde

Conan

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney’s Chicken Little

Elements of Destruction

Fear

Fear 2: Project Origin

Fear 3

Fear Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego The Lord of the Rings

Manhunt

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs. DC Universe

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Untamed

Nier

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

R.A.W. - Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants Underpants Slam!

SpongeBob’s Truth or Square

Star Wars Starfighter: Special Edition

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania!

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata: Party Animals

Warlords

Il y a 20 ans, la Xbox première du nom sortait aux US. Elle était grosse, moche et chère mais conserve une place de choix dans le coeur de ceux qui l'ont achetée à l'époque. Elle comportait une ludothèque assez variée et unique avec des jeux comme Halo, Otogi, Jet Set Radio Future, Kung Fu Chaos, Project Gotham Racing, Ninja Gaiden, Oddworld: Stranger's Wrath, Steel Battalion...Ses 4 ports manettes la rendait parfaite pour les party games et les parties endiablées de TimeSplitters 2. Son disque dur permettait de se passer de carte mémoire et le Xbox Live a démocratisé le jeu en ligne sur consoles pour de bon tout en le rendant payant. En plus elle se moddait super facilement et se transformait en machine de rêve de l'émulation des jeux 8/16 bits. Avec une console modifiée et le câble YUV, la Xbox crachait du 720p voir du 1080i dans certains jeux.Et contrairement à Sony et Nintendo, Microsoft semble intéressé par son patrimoine vidéoludique vu qu'on peut jouer à pas mal de jeux Xbox 1 et Xbox 360 sur sa Xbox One et sa XSeX. Pour fêter les 20 ans de la console, Microsoft vient de rendre 76 nouveaux jeux Xbox 1 et Xbox 360 rétro-compatibles . Et la beta du multi gratuit (free-to-play) d'Halo Infinite vient de commencer Liste des nouveaux jeux rétro-compatibles :