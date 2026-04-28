ACTU
La Super Super NES
par CBL, email @CBL_Factor
A la fin des années 90, les joueurs PC
pirataient émulaient la SNES comme des gros sales et deux émulateurs se tiraient la bourre. SNES9x était plus fidèle mais ZSNES était moins gourmand principalement car il était écrit en assembleur x86. Sa force était aussi sa faiblesse : il était impossible à porter sur des machines utilisant d'autres architectures comme PowerPC ou ARM. La dernière version de ZSNES est sorti il y a près de 20 ans.
Zophar's Domain a interviewé zsKnight, co-créateur de l'émulateur avec _Demo_ afin de parler du bon vieux temps. Apparemment, le tout a rendu zsKnight nostalgique au point de convaincre _Demo_ de se relancer dans l'émulation et de créer une toute nouvelle version de ZSNES appelée Super ZSNES. Si l'interface n'a pas beaucoup changé, l'émulateur en lui-même a été entièrement réécrit et fonctionne de manière radicalement différente de presque tous les autres émulateurs 8/16 bits.
La grosse différence est que toute la partie graphique de la SNES n'est plus émulé par le CPU mais par le GPU grâce à des shaders. On ne parle pas juste de filtres : c'est bien tout l'affichage qui est géré par le GPU : les sprites, la transparence, les arrières-plans, le mode 7... Le tout rend possible des choses assez folles comme de rendre les jeux en haute résolution sans utiliser d'upscaler, d'ajouter toute une série de filtres et même d'avoir un vrai mode 16/9. A terme, Super ZSNES comprendra un éditeur et des outils qui permettront de modder les jeux SNES jusqu'à la racine. Et pas juste pour les graphismes. Super ZSNES comporte un mode amélioré qui peut remplacer les versions d'origine des samples par des versions non compressées haute qualité.
Accessoirement Super ZSNES comporte tout ce qu'on attend d'un émulateur moderne : sauvegardes d'état, fidélité d'émulation du CPU et du son, rembobinage et avance rapide... Il y a encore beaucoup à faire comme ajouter l'émulation des puces type DSP1 et SuperFX ou ajouter du multi en ligne. Mais en attendant vous pouvez déjà tester vu que la version 0.1 vient de sortir sur Windows, Mac, Linux et Android !
Zophar's Domain a interviewé zsKnight, co-créateur de l'émulateur avec _Demo_ afin de parler du bon vieux temps. Apparemment, le tout a rendu zsKnight nostalgique au point de convaincre _Demo_ de se relancer dans l'émulation et de créer une toute nouvelle version de ZSNES appelée Super ZSNES. Si l'interface n'a pas beaucoup changé, l'émulateur en lui-même a été entièrement réécrit et fonctionne de manière radicalement différente de presque tous les autres émulateurs 8/16 bits.
La grosse différence est que toute la partie graphique de la SNES n'est plus émulé par le CPU mais par le GPU grâce à des shaders. On ne parle pas juste de filtres : c'est bien tout l'affichage qui est géré par le GPU : les sprites, la transparence, les arrières-plans, le mode 7... Le tout rend possible des choses assez folles comme de rendre les jeux en haute résolution sans utiliser d'upscaler, d'ajouter toute une série de filtres et même d'avoir un vrai mode 16/9. A terme, Super ZSNES comprendra un éditeur et des outils qui permettront de modder les jeux SNES jusqu'à la racine. Et pas juste pour les graphismes. Super ZSNES comporte un mode amélioré qui peut remplacer les versions d'origine des samples par des versions non compressées haute qualité.
Accessoirement Super ZSNES comporte tout ce qu'on attend d'un émulateur moderne : sauvegardes d'état, fidélité d'émulation du CPU et du son, rembobinage et avance rapide... Il y a encore beaucoup à faire comme ajouter l'émulation des puces type DSP1 et SuperFX ou ajouter du multi en ligne. Mais en attendant vous pouvez déjà tester vu que la version 0.1 vient de sortir sur Windows, Mac, Linux et Android !