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ACTU

La Steam Machine et le Steam Frame arriveront cet été

Frostis Advance par Frostis Advance,  email  @SW-5831-6614-4024
 
On pourrait croire que Valve n’a pas trop envie de communiquer les dates de sorties de sa Steam Machine et du Steam Frame, tellement ils viennent de le faire d’une manière détournée. C’est via un simple article dans sa section Évènements Steamworks Development, parlant de l’élargissement du programme Verified, que Valve annonce tout simplement que ces prochains produits arriveront cet été 2026, donc à partir du 21 juin.

A l’instar du macaron Steam Deck Verified, il y aura donc des indications Steam Machine Verified et Steam Frame Verified sur les jeux qui tourneront convenablement et sans problème sur ces deux matériels. Un boulot de vérification assez cool et qui sera peut-être plus précis que les configurations minimales et recommandées en bas de chaque page de jeu sur Steam.

Reste que cette toute petite annonce n’est évidemment pas accompagnée de prix. Pour rappel, les prix des Steam Deck ont explosé à la fin mai. La version LCD n’étant plus proposée à la vente, il ne reste plus que deux choix :
  • Le Steam Deck OLED 512Go qui est passée de 569€ à 779€ (+36%)
  • Le Steam Deck OLED 1To qui a fait un petit bon de 679€ à 919€ (+35%).
Autant dire que si vous attendiez une Steam Machine autour des 800€, c’est peine perdue.
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