ACTU
Les prix du Steam Deck explosent
par CBL, email @CBL_Factor
Les choses continuent d'empirer pour les prix du matos informatique. La RAM a presque quintuplé de prix en un an et les constructeurs sont en train de répercuter cette hausse sur les consommateurs. Valve rejoint Nintendo, Sony et autres en augmentant les prix du Steam Deck. Le Steam Deck OLED 512 Go passe à 779 euros (contre 679 à sa sortie) et la version 1 To est vendue 919 euros (contre 779 à sa sortie). La hausse est encore plus brutale aux US vu que la version 512 Go passe de 549 à 789 dollars tandis que la version 1 To passe de 649 à 949 dollars.
Au moins la bécane est à nouveau en stock et il y a même des versions reconditionnées. A ce tarif, le Steam Deck perd une grande partie de son intérêt et on a très peur pour les prix de la Steam Machine et du Steam Frame. En tout cas les nouveaux prix ne semblent pas déranger grand monde vu que le Steam Deck est de retour à la première place des ventes Steam.
Au moins la bécane est à nouveau en stock et il y a même des versions reconditionnées. A ce tarif, le Steam Deck perd une grande partie de son intérêt et on a très peur pour les prix de la Steam Machine et du Steam Frame. En tout cas les nouveaux prix ne semblent pas déranger grand monde vu que le Steam Deck est de retour à la première place des ventes Steam.