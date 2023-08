Jusqu'à présent, on pouvait avoir un mois de Game Pass PC ou de Game Pass Ultimate pour 1 euro. Cette période d'essai ne durera désormais que deux semaines . Cela n'a probablement aucun rapport avec le fait que Starfield sort le 6 septembre et que c'est dur de rentabiliser le développement d'un jeu aussi gros si on peut finir le jeu en un mois pour 1 euro.